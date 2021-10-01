Саакашвили приехал в Грузию, чтобы защитить голоса избирателей, – Деканоидзе

Глава Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили приехал на родину, чтобы защитить голоса грузинов. Политика скоро якобы должны освободить.

Такое заявление в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 1 октября Хатия Деканоидзе, кандидат в мэры Кутаиси от "Единого национального движения", возглавлявшая ранее Нацполицию Украины. Трансляция ведется на YouTube-канале Shuster online (чтобы смотреть ее, доскролльте страницу до конца).

"Шаг Михеила покажет избирателям, что за свободу нужно бороться, а Грузия пока не свободна. Он приехал, чтобы грузины проголосовали против пропутинской власти и подставил себя под удар", – сказала политик.

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Деканоидзе добавила, что избиратели знают о задержании Саакашвили, готовы прийти на выборы и проголосовать.

"Мы настроены оптимистически. Михеил показал грузинскому народу, что он готов снова бороться за будущее Грузии", – подчеркнула она.

Также Деканоидзе выразила убеждение, что Саакашвили скоро выйдет на свободу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саакашвили 1 октября вернулся к себе на родину в Грузию. В этот же день он был задержан. Политика держат в Руставской тюрьме.

Отметим, что в Грузии экс-президент был объявлен в розыск по нескольким обвинениям: в организации избиения депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили; в растрате бюджетных средств; в злоупотреблении властью.