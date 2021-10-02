В Грузии против Саакашвили открыли еще одно дело

В Грузии открыли новое дело против экс-президента Михеила Саакашвили после его задержания 1 октября. Оно касается незаконного пересечения государственной границы.

Об этом стало известно из сообщения прокуратуры Грузии. "Все необходимые процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", – заявила пресс-служба.

Прокуроры напомнили, что против политика уже начато несколько дел, а кроме того, он заочно приговорен к тюремному заключению.

"Учитывая, что осужденный был признан виновным судом трех инстанций и приговорен к шести годам лишения свободы, Михеил Саакашвили был помещен в соответствующее исправительное учреждение для исполнения судебных решений", – сообщило ведомство.

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Отметим, что ст. 344 УК Грузии о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что Саакашвили задержали в квартире на родине 1 октября – в тот же день, когда он сообщил о пребывании на территории Грузии.

Омбудсмен Нино Ломджария рассказала, что мужчина сопротивления правоохранителям не оказывал и даже сам открыл им двери квартиры, где находился.

После перевода в пенитенциарное заведение (предварительно, Руставскую тюрьму) украинский и грузинский государственный деятель объявил голодовку. Ломджария отметила: Саакашвили считает себя политическим заключенным и требует встречу с украинским консулом.

Как писал OBOZREVATEL, в МИД Украины также отреагировали на резонансный инцидент, вызвав к себе посла Грузии в стране. Дипломаты отметили, что о задержании Саакашвили узнали от СМИ.