В МИД Украины вызвали посла Грузии из-за задержания Саакашвили

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на задержание в Грузии главы Нацсовета реформ Михэила Саакашвили. Посла Грузии в Украине вызвали в МИД.

Об этом вечером в пятницу, 1 октября, изданию OBOZREVATEL сообщил спикер МИД Олег Николенко. Напомним, что этого же дня Саакашвили был помещен грузинскими правоохранителями в пенитенциарное заведение.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что данные о задержании украинского гражданина получили из средств массовой информации.

"В Министерство иностранных дел приглашено руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства такого задержания", – заявил Николенко.

Видео дня

Разыскиваемый у себя на родине Саакашвили объявил о приезде в Грузию 1 октября. Он записал видео из Батуми и рассказал о планах побывать в Тбилиси.

Уже вечером в пятницу государственного деятеля задержали, о чем сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Адвокат украинского гражданина рассказал: его о событии не уведомили. Связаться с Саакашвили юрист не смог, как и получить официальные ответы от МВД и прокуратуры Грузии.

Отметим, что главе Нацсовета реформ Украины у себя на родине грозит тюремное заключение.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появились первые кадры из Грузии, на которых Саакашвили заснят в наручниках. На этих фото политик улыбался. Предварительно, его поместили в тюрьму Рустави (неподалеку от Тбилиси).