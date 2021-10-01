Саакашвили объявил о голодовке после ареста в Грузии

Глава Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михэил Саакашвили объявил голодовку. Таким образом политик решил выразить протест против своего задержания в Грузии 1 октября.

Также он потребовал встречи с украинским консулом. Об этом вечером в пятницу сообщила омбудсмен Нино Ломджария, которая встретилась с Саакашвили, передает "Спутник Грузия".

Добавим: мужчина в беседе с омбудсменом заявил, что грузинская полиция не применяла силу в ходе задержания и он не оказывал сопротивления.

Ранее 1 октября Саакашвили сам рассказал, что прибыл в Грузию впервые за многие годы. Он указывал, что очень сильно рисковал, в том числе – своей свободой.

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Уже после задержания грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правоохранительным органам был известен маршрут передвижения экс-президента.

Предварительно, государственного деятеля поместили в тюрьму Рустави (неподалеку от Тбилиси).

На своей родине политик был объявлен в розыск, а кроме того – заочно осужден. Ему грозит от 9 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил: Украина призвала объяснить причины задержания политика.

В МИД Украины также отреагировали на резонансный инцидент, вызвав к себе посла Грузии в стране. Дипломаты отметили, что о событии узнали от СМИ.

Кандидат в мэры Кутаиси от "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе заявила, что Саакашвили приехал на родину, чтобы защитить голоса грузинов.

Как писал OBOZREVATEL, на первых фото после задержания Саакашвили появился в наручниках, но с улыбкой.