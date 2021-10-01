У Зеленского отреагировали на задержание Саакашвили: Украина призывает объяснить причины

Киев призывает Тбилиси объяснить задержание главы Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен данной ситуацией.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он отметил, что посольство пока не получило никаких разъяснений.

"Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявления, которые звучат в Грузии о возможном развитии ситуации", – подчеркнул он.

Никифоров добавил, что в посольство Украины в Грузии пока не поступало никаких официальных данных о причинах задержания.

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По его словам, украинские консулы пытаются предоставить всю необходимую помощь Саакашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саакашвили 1 октября вернулся к себе на родину в Грузию. В этот же день он был задержан. Политика держат в Руставской тюрьме.

Отметим, что в Грузии экс-президент был объявлен в розыск по нескольким обвинениям: в организации избиения депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили; в растрате бюджетных средств; в злоупотреблении властью.