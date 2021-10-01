В наручниках и с лучезарной улыбкой: в сети появились кадры задержания Саакашвили в Грузии

В сети публиковал кадры задержания экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. На кадрах политик улыбается. По предварительным данным, политика Саакашвили в тюрьму Рустави, неподалеку от Тбилиси.

Видео задержания експрезидента Грузии опубликовал местный телеканал Pirveli. На кадрах видно, как Саакашвили в наручниках заводят в Руставский тюрьму (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Грузинские журналисты сообщают, что в колонию для встречи с экс-президентом уже направилась народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Видео дня

На странице Саакашвили в Facebook появилось видео, записанное очевидно еще до задержания, в котором он обращается к грузинскому народу. Политик заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал земляков не бояться.

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