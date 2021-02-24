Саакашвили из Украины призвал грузинов к массовым протестам

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находясь в Украине, призвал грузинскую оппозицию к массовым протестам против власти его родной страны.

Свое обращение политик опубликовал на личной странице в Facebook. В выступлении он призвал грузинскую оппозицию "мобилизоваться по всей стране, открыть фронт и атаковать, атаковать и еще раз атаковать". Под этими словами Саакашвили подразумевал сопротивление нынешним политическим лидерам Грузии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня эта демократия окончательно сдулась. Ника Мелиа – те, кто его поймал и те, кто сейчас правит грузинским народом, будут сидеть очень долго! Наше дело правое, и мы обязательно победим!" – выразил уверенность Саакашвили.

Причиной возмущения Саакашвили стало задержание 23 февраля в Тбилиси лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелии.

Напомним, что политик на данный момент живет в Украине, имеет украинское гражданство и возглавляет в нашей стране исполнительный комитет Национального совета реформ.

В свое время Саакашвили был основателем "Единого национального движения", лидера которой сейчас поддерживает.

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