Саакашвили из Украины призвал грузинов к массовым протестам
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находясь в Украине, призвал грузинскую оппозицию к массовым протестам против власти его родной страны.
Свое обращение политик опубликовал на личной странице в Facebook. В выступлении он призвал грузинскую оппозицию "мобилизоваться по всей стране, открыть фронт и атаковать, атаковать и еще раз атаковать". Под этими словами Саакашвили подразумевал сопротивление нынешним политическим лидерам Грузии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Сегодня эта демократия окончательно сдулась. Ника Мелиа – те, кто его поймал и те, кто сейчас правит грузинским народом, будут сидеть очень долго! Наше дело правое, и мы обязательно победим!" – выразил уверенность Саакашвили.
Причиной возмущения Саакашвили стало задержание 23 февраля в Тбилиси лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелии.
Напомним, что политик на данный момент живет в Украине, имеет украинское гражданство и возглавляет в нашей стране исполнительный комитет Национального совета реформ.
В свое время Саакашвили был основателем "Единого национального движения", лидера которой сейчас поддерживает.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Саакашвили стал фигурантом дипломатического скандала из-за обвинений посла Украины в Грузии Игоря Долгова в коррупционной деятельности и работе на антиукраинские интересы.
Этому предшествовало заявление Долгова с критикой Саакашвили за призывы к неповиновению грузинской власти.