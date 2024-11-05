Трамп vs Харрис: как проходят выборы в США, кто станет новым президентом и что показали первые результаты голосования. Онлайн-трансляция

В США 5 ноября 2024 проходят 60 в истории страны выборы президента. К решающему дню кандидаты от Демократической партии Камала Харрис и Республиканской партии Дональд Трамп подошли с практически равными шансами на победу: согласно опросам, преимущество одного из потенциальных президентов США над другим колеблется в рамках статистической погрешности.

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Избирать следующего главу страны будет коллегия выборщиков, окончательное решение она объявит в декабре, однако предварительные результаты будут известны значительно раньше. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию выборов, результаты которых повлияют на жизнь не только США, но и всего мира.

Следить за подсчетом голосов можно по ссылке.

10:05 – Трамп заявил, что его настоящим соперником на этих выборах была не вице-президент Камала Гаррис, а "злая система демократов".

"Мы победим коррумпированную систему в Вашингтоне. Потому что я баллотируюсь не против Камалы, я баллотируюсь против злой системы демократов. Это злые люди", – сказал он на своем последнем митинге.

09:31 – республиканцы-губернаторы штатов Миссури и Техас подали в суд на Министерство юстиции США с требованием запретить правительству отправлять юристов в их штаты в день выборов для контроля за соблюдением федеральных законов об избирательных правах.

Так, в Техасе считают, что отправка наблюдателей "нарушает конституционные полномочия штатов по проведению свободных и честных выборов", ведь "согласно законодательству Техаса, список лиц, присутствующих на избирательных участках или центральных участках подсчета голосов, не включает федеральные органы власти".

В Миссури же обвиняют Министерство юстиции в разработке 11-часового плана по "смещению избирательных органов штата" путем отправки наблюдателей за опросами во вторник в места по всему Сент-Луису.

Министерство юстиции отказалось комментировать эти два иска.

09:13 – на своем последнем перед днем выборов митинга в Мичигане Трамп говорил о своих налоговых предложениях для рабочих и пожилых людей.

"Мой план существенно снизит налоги для работников и малого бизнеса, мы не будем иметь налог на чаевые, налог на сверхурочную работу и налог на социальное страхование для наших пожилых людей", – сказал он.

Также он упомянул о покушении на себя.

"Это столкновение со смертью никоим образом не остановило нас. Это лишь придало нам большую решительность завершить работу. Это был неприятный день, я вам скажу. Но многие говорят, что Бог спас меня, чтобы спасти Америку", – заявил Трамп.

Говорил кандидат от республиканцев также об угрозах неконтролируемой иммиграции и опасной политике демократов, утверждая, что страна находится "на грани краха".

Последний предвыборный митинг Харрис проходил в Пенсильвании. За несколько часов до дня выборов она заявила, что "импульс на нашей стороне" и подчеркнула роль Пенсильвании в результатах выборов.

Харрис также призвала американскую нацию к единству, пообещала укрепить экономику и восстановить права на аборты.

На митинге в поддержку кандидата от Демократической партии выступила известная телеведущая Опра Уинфри. Она призвала американцев обязательно прийти и проголосовать.

"Если мы не явимся завтра, вполне возможно, что у нас больше не будет возможности голосовать... Теперь мы все знаем, против чего голосуем, поэтому я хочу начать с напоминания вам о нескольких вещах, за которые мы голосуем. Мы голосуем за защиту и Конституцию Соединенных Штатов. Мы голосуем за ценности, мы голосуем за целостность, мы голосуем за право выбирать, что происходит с нашими собственными телами. Мы голосуем, чтобы спастись от этой бездны опасности, над которой мы сейчас стоим", – сказала она.

Леди Гага отметила, что эти выборы дают возможность женщинам сказать свое слово в выборе будущего США.

"Более половины жизни этой страны женщины не имели права голоса. Тем не менее, мы воспитывали детей, мы держали наши семьи вместе, мы поддерживали мужчин, когда они принимали решения. Но завтра женщины примут участие в принятии этого решения", – заявила певица.

08:10 – кандидат в вице-президенты США от команды Харрис Тим Волз заявил о разочаровании тем, что предвыборная борьба стала настолько жесткой. Он также отметил различия между Харрис и Трампом, отметив, что кандидат от демократов отстаивает конституционные права американцев, в частности, репродуктивные, тогда как Трамп позволяет себе оскорблять людей – так, как он сделал это на одном из митингов в октябре, пренебрежительно отозвавшись в адрес пуэрориканцев, которые, подчеркнул Волц, являются такими же гражданами США, как и представители других национальностей.

07:55 – по данным Университета штата Флорида, около 83 млн американцев проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США.

07:50 – Поселок Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир первым объявил результаты президентских выборов. Кандидат от демократов Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрали по три голоса. В голосовании приняли участие четверо республиканцев и двое независимых избирателей.

В Диксвилл-Нотч по состоянию на 2010 год проживали всего 12 человек. В населенном пункте с 1960 года существует традиция, основанная находившимся там американским изобретателем Нилом Тиллотсоном. Он до самой смерти вбрасывал бюллетень в ящик ровно в полночь. После него голосовали другие жители поселка.

После смерти Тилотсона право вбросить бюллетень первым считается почетным, кто это сделает – решают с помощью жребия.

07:17 – американская разведка заявила о "дополнительных операциях влияния", которые проводила Россия с целью подорвать доверие американцев к честному проведению выборов в США и разжечь разногласия среди граждан страны.

"IC (разведывательное сообщество) ожидает, что эта деятельность усилится в день выборов и в ближайшие недели, и что нарративы об иностранном влиянии будут сосредоточены на колеблющихся штатах", – говорится в совместном заявлении ФБР, Офиса директора национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры

В заявлении Россия названа "самой активной угрозой". РФ отрицает обвинения в вмешательстве в выборы в США.

"Российские субъекты влияния также изготовили и расширили недавнее видео, которое ложно отображало интервью с лицом, утверждавшим о фальсификации выборов в Аризоне, которая якобы предполагала создание фальшивых бюллетеней для голосования за границей и изменение списков избирателей в пользу вице-президента Камалы Харрис", – отмечено в заявлении.

06:30 – федеральная прокуратура США арестовала сотрудника избирательного участка штата Джорджия 25-летнего Николаса Уимбиша: его обвиняют в отправке письма с угрозой взрыва на одном из избирательных участков. Письмо было написано якобы от имени одного из избирателей штата.

Письмо к суперинтенданту округа Уимбиш направил после словесной перепалки с одним из избирателей 16 октября: написано оно было якобы от имени оппонента, который "жаловался" на попытку "насильственной кражи выборов" и "обещал", что люди на участке "усвоят кровавый урок".

Уимбишу инкриминируют угрозу взрывом, ложные заявления ФБР и рассылку писем с угрозами.

Как проходят выборы в США и когда будет известно имя победителя

В коллегию выборщиков, которая изберет следующего президента США, входят должностные лица, конгрессмены, партийные деятели, которых избиратели наделяют правом голосовать за того или иного кандидата.

В коллегию входят 538 человек, победитель выборов должен набрать не менее 270 голосов. На этих выборах, согласно ожиданиям, ключевыми для результатов голосования станут Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Число избирателей варьируется в зависимости от численности населения штата. К примеру, семь наименее заселенных штатов (Аляска, Делавер, Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Вермонт, Вайоминг), а также столичный округ Колумбия имеют по три голоса избирателей. Калифорния, где живет больше всего американцев, в коллегию делегирует 54 выборщика.

Голоса избирателей по американской избирательной системе "весят" больше, чем непосредственные голоса избирателей. Исключение составляют только Мэн и Небраска: там по каждому из округов выбирают по одному выборщику, остальные места определяют по итогам всеобщего голосования в штате.

При этом действует система "победитель получает все": все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов.

По предварительным подсчетам PBS/NPR/Marist, Харрис опережает Трампа на 4% перед выборами – 51% vs 47%. Но по данным ABC News победу может одержать Трамп с вероятностью в 53% против 47% у Харрис.

Первые результаты выборов, как ожидается, будут известны через несколько дней после голосования.

17 декабря соберется Коллегия выборщиков, чтобы избрать президента и вице-президента: в команде Харрис на этот пост претендует губернатор Миннесторы Тим Волц, Трамп же хочет видеть в кресле вице-президента республиканца Джея Ди Венса.

До 25 декабря голоса избирателей должны быть переданы Сенату.

6 января на специальной сессии Конгресса под руководством вице-президента (ныне Харрис) состоится подсчет голосов избирателей и оглашение результатов голосования.

20 января состоится инаугурация победителя выборов и его вице-президента. На этой церемонии победитель и вице-президент официально вступают в должность.

И среди этих ключевых этапов состоится еще одно важное событие: 26 ноября суд должен вынести решение по делу о подделке Трампом документов для утаивания того, что он платил порнозвезде, чтобы она молчала о связи с ним. Если Трамп победит на выборах, это будет первый случай в истории США, когда действующий президент может быть признан виновным в совершении преступления.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, когда станет известно, кто победил на выборах президента США, а также , что будет, если результат президентских выборов в США обжалуют.