'Вы будете гордиться нами': Трамп объявил о своей победе на выборах в США и сделал первые заявления. Видео

Дональд Трамп официально объявил о своей победе на выборах и выступил перед своими поклонниками с первыми заявлениями. Перед толпой он назвал себя 47-м президентом США и пообещал привести страну в новую эру процветания.

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В своей речи Трамп подчеркнул готовность работать для американского народа и подчеркнул свою приверженность безопасности и благосостоянию страны.

"Каждый день я буду бороться за вас. Я не успокоюсь пока не сделаю безопасную и преуспевающую Америку, которой заслуживают наши дети и вы все. Это будет золотой век Америки", – сказал он.

Трамп также выразил благодарность американскому народу за поддержку и за доверие, которое ему вновь оказали.

"Вы будете гордиться нами, и смотреть назад как на один из самых важных моментов – я проголосовал за этих людей. Америка нам дала беспрецедентный мандат, мы вернули контроль над Сенатом", – сказал он.

Он подчеркнул, что американцы доказали свою готовность бороться за перемены и не бояться вызовов.

"Наша страна нуждается в помощи, мы все исправим. Мы справились с проблемами, которые никто не думал, что сможем преодолеть. Хочу поблагодарить народ Америки", – сказал он.

В этот момент толпа скандировала: "США! США! США!"

В завершение своего выступления Трамп пообещал, что Америка снова станет большой и успешной страной, достойной гордости всех своих граждан.

Следует отметить во время выборов 5 ноября американцы выбирали не только президента, но и 34 из 100 сенаторов и 435 законодателей в Палату представителей (Конгресс). К последней переизбралась уроженка Украины Виктория Спарц, решившая баллотироваться снова буквально в последний момент.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт-международник Александр Краев рассказал о том, как победа Трампа или Гаррис может сказаться на украинских интересах. По его словам, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучший" или "хуже" для Украины. Более важно определить, кто из них будет менее рискованным.

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