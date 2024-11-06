'Не питаем иллюзий': в МИД России заявили, что готовы работать с администрацией Трампа, но есть нюанс

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Министерство иностранных дел России обнародовало заявление, в котором отметило готовность работать с новой американской администрацией. Но делать это там собрались "четко защищая собственные интересы и стремясь достичь поставленных целей" в войне против Украины.

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При этом российское дипломатическое ведомство отметило, что не питает иллюзий относительно Трампа. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Там заявили, что результат выборов является "отражением недовольства" американцев политикой нынешней администрации под руководством Джо Байдена и курсом Демократической партии.

В МИД РФ также отметили, что Трамп одержал победу, несмотря на значительное "пропагандистское давление" со стороны оппонентов, но подчеркнули, что это не отменяет "глубокий внутренний раскол в США".

"Не питаем иллюзий относительно избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, одерживают верх. Политическая элита США, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на сдерживание Москвы. Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США", – говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Россия будет работать с новой администрацией США, когда она приступит к исполнению обязанностей, но остается при своих интересах.

"Россия будет работать с новой администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", – отметили там.

Напомним, Дональд Трамп официально объявил о своей победе на выборах и выступил перед своими поклонниками с первыми заявлениями. Перед толпой он назвал себя 47-м президентом США и пообещал привести страну в новую эру процветания.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт-международник Александр Краев рассказал о том, как победа Трампа или Харрис может сказаться на украинских интересах. По его словам, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучший" или "худший" для Украины. Более важно определить, кто из них будет менее рискованным.

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