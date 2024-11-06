Ситуация меняется каждую минуту: первые результаты выборов президента США

В двух американских штатах – Индиана и Кентукки – первыми начали подсчет голосов избирателей. Пока там лидирует республиканец Дональд Трамп.

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Информацию о подсчете голосов передает Associated Press. Когда было подсчитано менее 10% голосов в обоих штатах, ситуация была такой:

Позже подсчет голосов начался еще в нескольких американских штатах.

Ситуация по состоянию на 2:40:

– Индиана (подсчитано 20%): Трамп 62,6%, Харрис 35,9%;

– Кентукки (подсчитано 25%): Трамп 63,4%; Харрис 35,3%;

– Огайо (подсчитано 3%): Трамп 55,5%, Харрис 43,8%;

– Западная Вирджиния (подсчитано 3%): Трамп 49,4%; Харрис 48,6%;

– Вирджиния (подсчитано 15%): Трамп 42,7%; Харрис 55,8%;

– Вермонт (подсчитано 9%): Трамп 32,5%, Харрис 64,8%;

– Нью-Гэмпшир (подсчитано 9%): Трамп 44,1%, Харрис 54,8%;

– Северная Каролина (подсчитано 2%): Трамп 30,7%, Харрис 68,1%;

– Южная Каролина (подсчитано 5%): Трамп 60,8%, Харрис 38,2%;

– Джорджия (подсчитано 12%): Трамп 62,6%, Харрис 37,0%;

– Флорида (подсчитано 76%): Трамп 54,5%, Харрис 44,7%.

Ранее появились первые экзитполы выборов в США: согласно им, в гонке лидирует кандидатка от Демократической партии Камала Харрис с 48% поддержки. Республиканца Дональда Трампа предварительно поддержали 44% опрошенных американцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в США 5 ноября 2024 проходят 60-е в истории страны выборы президента. К решающему дню кандидаты от Демократической партии Камала Харрис и Республиканской партии Дональд Трамп подошли с практически равными шансами на победу.

За ходом выборов, результаты которых повлияют на жизнь не только США, но и всего мира, мы следим в режиме онлайн.

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