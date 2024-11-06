Харрис лидирует в президентской гонке: первые результаты экзитполов выборов в США

Стали известны первые результаты экзитполов выборов президента в США, стартовавших 5 ноября. Согласно им, в гонке лидирует кандидатка от Демократической партии Камала Харрис с 48% поддержки.

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За республиканца Дональда Трампа предварительно отдали голоса 44% опрошенных американцев. Об этом сообщает Edison Research.

"44% избирателей по всей стране сказали, что положительно относятся к Трампу, по сравнению с 46%, так сказали в экзитполе Edison Research в 2020 году. 54% восприняли его отрицательно, по сравнению с 52% в 2020 году.

48% избирателей по всей стране сказали, что положительно относятся к Харрис, по сравнению с 52%, которые сказали то же касательно Байдена в экзитполе Edison Research в 2020 году. 50% отнеслись к ней неодобрительно, по сравнению с 46%, которые относились так к Байдену так в 2020 году", – передает Reuters.

При этом 52% сторонников Трампа уверены, что выборы прошли нечестно, свидетельствует экзитпол CBS News. В то же время 88% тех, кто голосовал за Харрис, уверены в прозрачности выборов.

Экзитпол – это опрос избирателей, проводимый социологическими службами на выходе из избирательных участков в день голосования, с целью прогнозирования его результатов до оглашения официальных данных избирательными комиссиями.

Опросы американцев касательно того, за кого они голосовали, проводит организация Edison Research. Она опрашивает людей по всей стране от имени консорциума новостных организаций. Потом эти данные дополняются ответами, полученными в ходе телефонных опросов, чтобы учесть мнение тех, кто голосовал заранее – то есть почти 80 миллионов американцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в США 5 ноября 2024 проходят 60-е в истории страны выборы президента. К решающему дню кандидаты от Демократической партии Камала Харрис и Республиканской партии Дональд Трамп подошли с практически равными шансами на победу.

За ходом выборов, результаты которых повлияют на жизнь не только США, но и всего мира, мы следим в режиме онлайн.

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