Трамп выиграл выборы президента США: кто может претендовать на самые высокие должности в его администрации

Республиканец Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, начнет процесс формирования кабинета министров и отбора других чиновников в свою администрацию в ближайшие недели. Стали известны имена главных претендентов на некоторые из ключевых должностей.

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Эти люди могут возглавить оборону, разведку, дипломатию, торговлю, иммиграцию и формирование экономической политики. Некоторые из них претендуют на целый ряд должностей, пишет Reuters.

Потенциальный министр финансов: Джейми Даймон, Скотт Бессент, Джон Полсон, Ларри Кудлоу и Роберт Лайтхайзер

Главный исполнительный директор банковского холдинга JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон считается сильным кандидатом на должность министра финансов, хотя далеко не ясно, действительно ли он согласится ее занять.

Даймон является противником чрезмерно обременительных, по его словам, правил, введенных Федеральным резервом, Комиссией по ценным бумагам и биржам и другими агентствами. Он, скорее всего, будет настаивать на широкой отмене этих правил, если присоединится к администрации.

Скотт Бессент является ключевым советником Трампа по экономическим вопросам и имеет с ним теплые отношения. Бессент – многолетний инвестор хедж-фонда, несколько лет преподавал в Йельском университете.

Несмотря на то, что Бессент давно поддерживает политику laissez faire, которая была популярна в Республиканской партии по отношению к Трампу, он также высоко оценил использование Трампом пошлин как инструмента переговоров. Он также поддержал экономическую философию новоизбранного президента, которая основывается на скептицизме как касательно регулирования, так и международной торговли.

Джон Полсон – миллиардер, управляющий хедж-фондом и являющийся главным донором Трампа. Финансист с большим стажем сказал коллегам, что его интересует эта работа.

Давний сторонник понижения налогов и дерегуляции, Полсон в целом похож на других потенциальных членов экономической команды Трампа. Он публично поддержал целевые тарифы как инструмент обеспечения национальной безопасности США и борьбы с нечестной торговой практикой за рубежом.

Ларри Кудлоу, который работал директором Национального экономического совета в течение большей части первого срока Трампа, имеет все шансы стать министром финансов и, вероятно, будет иметь возможность занять отдельную должность, связанную с экономикой, если он будет заинтересован в этом.

Хотя в частной жизни он скептически относится к широким тарифам, публично различия между отстаиваемой Кудлоу политикой и политикой избранного президента практически отсутствуют.

Роберт Лайтхайзер лоялен к Трампу, он работал торговым представителем США в течение почти всего его президентского срока, поэтому он почти наверняка получит приглашение вернуться на должность.

Как и Трамп, Лайтхайзер является скептиком касательно торговле и твердым сторонником тарифов. Он был одной из ведущих фигур в торговой войне Трампа с Китаем и пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле с Мексикой и Канадой в первый срок Трампа.

Потенциальный советник по национальной безопасности – Ричард Гренелл

Гренелл является одним из ближайших внешнеполитических советников Трампа. Во время первого четырехлетнего срока избранного президента он исполнял обязанности директора Национальной разведки и был послом США в Германии. Когда Трамп встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре, Гренелл присутствовал на личной встрече.

Частные отношения Гренелла с иностранными лидерами и язвительный характер сделали его центром многочисленных споров, что может осложнить утверждение в Сенате. Однако он считается главным претендентом на должность советника по национальной безопасности.

Среди политики, которую он отстаивал, есть создание автономной зоны на востоке Украины для прекращения войны, что Киев считает неприемлемым.

Потенциальный государственный секретарь: Роберт О'Брайен, Билл Хегерти и Марко Рубио

Роберт О'Брайен – четвертый и последний советник Трампа по национальной безопасности во время его первого срока, поддерживает тесные отношения с Трампом, и они часто общаются по вопросам национальной безопасности. По всей вероятности, он будет баллотироваться на должность госсекретаря или другие высшие должности в области внешней и национальной безопасности.

Он поддерживал тесные контакты с иностранными лидерами после того, как Трамп покинул свой пост, встретившись с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Израиле в мае. Его взгляды несколько агрессивнее, чем у некоторых советников Трампа. Он, например, больше поддерживает военную помощь Украине, чем многие его современники-республиканцы, и является сторонником запрета TikTok в Соединенных Штатах.

Билл Хегерти – сенатор США от штата Теннесси, работавший над переходными усилиями Трампа в 2016 году, считается основным кандидатом. Он поддерживает крепкие отношения практически со всеми фракциями Республиканской партии, и, вероятно, его легко утвердят в Сенате.

Он был послом США в Японии в первой администрации Трампа в то время, когда президент рекламировал свои теплые отношения с тогдашним премьер-министром Синдзо Абе. Политика Хегерти в целом совпадает с политикой Трампа. В начале года он голосовал против большого пакета военной помощи Украине.

Марко Рубио – сенатор от Флориды и кандидат в президенты от Республиканской партии 2016 года также является претендентом на должность главного госсекретаря, политика которого тесно связана с политикой Трампа. Как и Гегерти, он был претендентом на должность вице-президента Трампа в 2024 году.

Рубио уже давно участвует во внешних делах в Сенате, особенно в том, что касается Латинской Америки, и у него крепкие отношения во всей партии.

Потенциальный министр обороны: Майк Уолц, Майк Помпео и Том Коттон

Бывший военнослужащий Сил специальных операций армии США Майк Уолц, являющийся сейчас конгрессменом США от Флориды, зарекомендовал себя как один из ведущих "китайских ястребов" в Палате представителей.

Среди различных законопроектов, связанных с Китаем, которые он инициировал, есть меры, направленные на уменьшение зависимости США от важных полезных ископаемых, добываемых в Китае. Уолц общается с Трампом и считается серьезным претендентом на пост министра обороны.

Майк Помпео, работавший директором ЦРУ и госсекретарем во время первого срока Трампа, считается главным претендентом на должность министра обороны, но может попасть на разные должности, связанные с национальной безопасностью, разведкой или дипломатией.

Помпео поддерживает дружеские отношения с избранным президентом. Он, пожалуй, самый ярый защитник Украины среди близких союзников Трампа, эта позиция является противоположной у большинства высокопоставленных лиц в пуле Трампа.

Офицер армии, выпускник Гарвардского колледжа и Гарвардской школы права, ставший сенатором США из Арканзаса, Том Коттон пользуется большой популярностью среди спонсоров Трампа и является серьезным претендентом на должность министра обороны.

Коттон представляет "ястребиное" крыло Республиканской партии, последовательно поддерживая военную помощь Украине.

Потенциальный кандидат на должности, связанные с нацбезопасностью: Кит Келлог и Кеш Пател

Генерал-лейтенант в отставке, работавший руководителем аппарата Совета национальной безопасности при Трампе, Кит Келлог является претендентом на несколько должностей, связанных с национальной безопасностью, хотя неясно, где именно он окажется.

Во время предвыборной кампании он представил Трампу план прекращения войны в Украине, который предусматривал, среди прочих мер, заставить обе стороны сесть за стол переговоров и исключить членство Украины в НАТО в обозримом будущем.

Кэш Пател – бывший сотрудник Палаты представителей Республиканской партии, занимавший разные высокие должности в оборонных и разведывательных сообществах во время первого срока Трампа.

Некоторые союзники Трампа хотели бы видеть Патела, которого считают главным поклонником Трампа, директором ЦРУ. Однако любая должность, нуждающаяся в утверждении Сенатом, может быть для него вызовом.

Потенциальный министр внутренней безопасности: Том Гоман, Чед Вольф и Марк Грин

Том Гоман, который в течение полутора лет занимал должность исполняющего обязанности директора иммиграционной и таможенной службы во время первого срока Трампа, является претендентом на пост министра внутренней безопасности. Трамп предпринял борьбу с нелегальной иммиграцией центральным элементом своей кампании, пообещав массовые депортации.

Трамп часто восхвалял Гомана во время кампании. Во время первого срока Трампа Гоман был ведущим сторонником противоречивой политики администрации по разделению детей, во время которой детей нелегально въехавших в страну иммигрантов удерживали отдельно от их родителей.

Чед Вольф исполнял обязанности министра внутренней безопасности Трампа примерно 14 месяцев во время его первого президентства. В частности, он реализовал жесткую иммиграционную политику Трампа, и он отправил федеральных агентов в Портленд, штат Орегон, чтобы контролировать протесты во время беспорядков, произошедших после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским.

Он ушел в отставку 11 января 2021 года, спустя несколько дней после нападения на Капитолий США 6 января.

Марк Грин – бывший военный хирург и нынешний председатель Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей. Его сторонники описывают его как лояльного к Трампу и иммиграционно жесткого политика, который также имеет значительный законодательный опыт.

Грин был выдвинут Трампом во время его первого срока на должность министра армии США, но он отозвал свое имя из-за предыдущих заявлений, которые многие считали трансфобными и исламофобскими.

Потенциальный генеральный прокурор: Джон Рэтклифф и Майк Ли

Джон Рэтклифф – бывший конгрессмен и прокурор, занимавший должность директора национальной разведки во время последнего года пребывания Трампа в должности.

Союзники новоизбранного президента считают Рэтклиффа ярым сторонником Трампа, который, скорее всего, может получить одобрение в Сенате. Тем не менее, во время пребывания на должности директора Национальной разведки Рэтклифф часто вызывал критику со стороны демократов, говоривших, что он политизировал эту роль.

Сенатор от штата Юта Майк Ли считается еще одним главным кандидатом на должность генерального прокурора. Хотя бывший прокурор отказался голосовать за Трампа во время выборов 2016 года, позже он стал твердым союзником и кем-то вроде "интеллектуального героя" среди некоторых фракций Trumpworld.

Ли был ключевой фигурой в попытках Трампа и его союзников отменить его поражение на выборах 2020 года, и он распространял необоснованные теории заговора по нападению на Капитолий 6 января.

Потенциальный руководитель аппарата: Сюзи Уайлз и Брук Роллинз

Одна из двух руководительниц предвыборной кампании Трампа, Сюзи Уайлз считается фаворитом на должность главы аппарата Трампа.

Хотя специфика ее политических взглядов несколько неясна, ей приписывают проведение успешной и эффективной предвыборной кампании. Сторонники надеются, что она привьет ощущение порядка и дисциплины, которых часто не хватало во время первого срока Трампа, когда он сменил ряд руководителей аппарата.

Брук Роллинз – бывшая исполняющая обязанности директора Совета по вопросам внутренней политики Трампа. У него тесные личные отношения с Роллинз.

Во время пребывания на должности она считалась одним из самых умеренных советников Трампа. Среди других политик, которые она поддерживала во время первого срока Трампа, были реформы уголовного правосудия, которые снизили сроки заключения за некоторые относительно незначительные правонарушения.

Другие претенденты: Роберт Ф. Кеннеди-младший и Илон Маск

На митинге на этой неделе Трамп сказал о своем бывшем сопернике на президентских выборах Роберте Ф. Кеннеди-младшем, что позволит ему "делать все, что он хочет" со здравоохранением женщин, если тот попадет в Белый дом. Несмотря на это, высокопоставленные члены предвыборной кампании Трампа исключают, что Кеннеди получит работу в департаменте здравоохранения администрации.

Трампа сказал, что Кеннеди будет играть "большую роль в администрации". На своем митинге в Мэдисон-сквер-гарден Трамп сказал, что в случае победы Кеннеди сможет "расщедриться" на еду и лекарства. Последний утверждает, что он поддерживает связь с Трампом и может играть влиятельную роль в новом правительстве, если не официальную.

Трамп ранее неоднократно расхваливал миллиардера Илона Маска, активно поддерживавшего его на этих выборах.

Маск призвал к радикальному сокращению государственных расходов, хотя и не предоставил конкретику, где именно должны быть эти сокращения. Он также выдвинул идею создания нового Департамента правительственной эффективности, задачей которого будет проведение аудита федерального правительства и предоставление рекомендаций касательно реформ.

Ранее на этой неделе Трамп, похоже, исключил возможность того, что Маск получит официальный пост. Тем не менее, он сказал, что хотел бы, чтобы Маск играл определенную роль в его новом правительстве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, предварительно, побеждает на выборах президента США. Он опередил представительницу Демократической партии и нынешнюю вице-президента Камалу Харрис, получив необходимые 270 голосов выборщиков.

– Голосование завершилось на всей территории США после того, как закрылись участки на Гавайях и Аляске. Согласно последним данным, соотношение голосов избирателей составляет 292 у Трампа против 224 у Гаррис.

– Инаугурация новоизбранного президента США запланирована на понедельник, 20 января 2025 года.

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