Сможет ли Трамп прекратить войну в Украине в течение 90 дней: американские букмекеры принимают ставки

После объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. В настоящее время ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

Видео дня

Один из популярных сервисов, Polymarket, запустил торги, где пользователи могут прогнозировать, удастся ли Трампу заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до 19 апреля 2025 года. Об этом свидетельствует информация на сайте портала.

Условия для выигрыша ставок выглядят так: Украина и Россия должны официально объявить о прекращении огня, временном перемирии на всей линии фронта или начать мирные переговоры.

Победа Трампа считается условием, после которого может быть объявлен мирный процесс. Ставки колеблются в диапазоне от 36 до 56%, что отражает смешанные прогнозы на результат.

Трамп не раз заявлял, что он может быстро остановить войну в Украине. Он подчеркивал, что имеет хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным, что, по его словам, позволит ему разрешить конфликт гораздо быстрее других лидеров.

Напомним, Дональд Трамп официально объявил о своей победе на выборах и выступил перед своими поклонниками с первыми заявлениями. Перед толпой он назвал себя 47-м президентом США и пообещал привести страну в новую эру процветания.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт-международник Александр Краев рассказал о том, как победа Трампа или Гаррис может сказаться на украинских интересах. По его словам, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучший" или "хуже" для Украины. Более важно определить, кто из них будет менее рискованным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!