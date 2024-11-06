Видео дня
Набрал 270 голосов: Трамп одерживает победу на выборах в США – The Hill
Новым президентом США, по предварительным оценкам, стал Дональд Трамп. Представитель Республиканской партии опередил кандидата от демократов Камалу Харрис на 57 голосов выборщиков: 270 против 214.
Так утром 6 ноября утверждает издание The Hill.
Новость дополняется...
Как сообщал OBOZ.UA, во время выборов 5 ноября американцы выбирали не только президента, но и 34 из 100 сенаторов и 435 законодателей в Палату представителей (Конгресс). К последней переизбралась уроженка Украины Виктория Спарц, решившая баллотироваться снова буквально в последний момент.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!