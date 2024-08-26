Своих не бросают? Малийские туареги утверждают, что Россия не связывалась с ними по поводу освобождения 'вагнеровцев'

Россия не связывалась с малийскими повстанцами-туарегами, которые разгромили группу наемников российской ЧВК "Вагнер" и часть из них взяли в плен. Власти РФ не контактировали с ними по поводу освобождения "вагнеровцев".

Видео дня

Об этом сообщает Directorate 4, ссылаясь на заявление представителя "Координации движений Азавада". По его словам, вместо Кремля на контакт с туарегами вышли неправительственные организации и частные лица.

Они предложили переговоры об освобождении бойцов ЧВК, однако прийти к соглашению сторонам не удалось. Возвращение тел ликвидированных наемников даже не обсуждалось.

Известно, что сейчас в плену у повстанцев находятся семеро наемников, как минимум двое из которых являются россиянами.

Ранее в сети появилось новое видео с пленными в Мали "вагнеровцами". Один из наемников, известных своей звериной жестокостью по отношению к пленным, молил повстанцев о пощаде.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В июле в Республике Мали местные повстанцы заявили о ликвидации группы российской ЧВК "Вагнер". Вместе с россиянами у границы с Алжиром были убиты и ранены десятки солдат хунты.

– Повстанцы-туареги "значительное количество" "вагнеровцев" захватили в плен живыми. Тогда пленных бойцы, которые борются за независимость самопровозглашенного государства Азавад на территории Мали, предложили отдать Украине.

– Всего туареги заявили о ликвидации 84 наемников из российской частной военной компании "Вагнер". В самой ЧВК позже подтвердили массовые потери.

– Также повстанцы выразили возмущение атакой российских наемников на силы Азавада и обвинили международное сообщество в умолчании многочисленных преступлений "вагнеровцев" в Мали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!