'Плиз, плиз, пожалуйста': появилось новое видео с пленными в Мали 'вагнеровцами'

В сети появляется все больше видео, снятых на месте разгрома повстанцами наемников ЧВК "Вагнер" в Мали. В очередной ролик попали наемники, оказавшиеся в плену у сторонников независимости самопровозглашенного государства Азавад.

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И, судя по кадрам, от показной дерзости "вагнеровцев" не осталось и следа: один из наемников, известных своей звериной жестокостью по отношению к пленным, молит повстанцев о пощаде. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На обнародованных им кадрах видна группа повстанцев, обступивших взятых в плен "вагнеровцев". Наемников поставили на колени, руки им связали за спиной, практически у всех завязаны глаза, а часть, судя по мычанию, еще и получила кляпы во рты.

Однако некоторым "вагнеровцам" возможность говорить оставили. Чем один из них и воспользовался, чтобы вымолить пощаду у повстанцев, которых россияне приехали убивать.

"Плиз, плиз, пожалуйста", – истерически кричит наемник.

"Один из 15-ти выживших "музыкантов" из ЧВК "Вагнер" попал в плен и теперь молит о пощаде ополченцев Азавада. Те в свою очередь в сети Х передают привет украинцам, публикуя такие фото", – написал Бутусов, опубликовав пример постов, которых 28 июля в соцсетях Мали – более чем достаточно.

Напомним, ранее стало известно, что в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с россиянами были убиты и ранены десятки солдат хунты.

Повстанческое движение туарегов "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали в это время сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Также они заявили о ликвидации около 20 повстанцев.

Впоследствии выяснилось, что среди ликвидированных может быть российский командир, который вел бои за Бахмут и Соледар, а также известный пропагандист РФ, последний, по данным Z-каналов, был опознан на одном из видео с телами наемников.

Позже малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных "вагнеровцев". Таким образом, они хотят выразить поддержку украинскому народу в борьбе с общим врагом – Россией.

В России заговорили о причастности МО РФ или СВР к возможной сдаче "вагнеровцев" повстанцам. А одна из российских пропагандисток обвинила в разгроме "героя России" с "известным позывным".