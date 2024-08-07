Поплатились за наглую атаку: опубликовано обращение военно-политического движения, уничтожившего 'вагнеровцев' в Мали

Повстанцы-туареги из Мали, разгромившие колонну российских наемников ЧВК "Вагнер" в конце июля, выступили с заявлением. Они выразили возмущение атакой российских наемников на силы Азавада и обвинили международное сообщество в умолчании многочисленных преступлений "вагнеровцев" в Мали.

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В среду, 7 августа, в сети Х появилось официальное обращение представителя CSP-DPA (военно-политическое движение "Азавад") Мохамеда Эльмаулуда Рамадана. OBOZ.UA обнародует скриншоты полного текста документа.

В своем заявлении Рамадан утверждает, что защитники Азавада были вынуждены защищаться от атаки российских наемников из ППК "Вагнер", поддерживающих "малийскую хунту".

"Силы Азавада, выполнявшие миссию по защите перемещенного гражданского населения, были намеренно атакованы и защищались от орды российских наемников из группы "Вагнер" и подразделений армии малийской военной хунты", – говорится в заявлении.

В результате столкновений вблизи Тинзаватене 25, 26 и 27 июля террористы из группы "Вагнер" были уничтожены. Таким образом "вагнеровцы" поплатились за наглую атаку на туарегов.

CSP-DPA в документе выражает возмущение тем, что международное сообщество игнорирует преступления против гражданского населения, совершенные наемниками ЧВК "Вагнер". Особенно это касается африканских государств и организаций, умалчивающих эти преступления, совершенные "путчистами".

В то же время в заявлении отмечается, что Азавад "остается открытым для сотрудничества с целью предоставления дополнительной информации об этой ситуации любому государству или организации, которая этого пожелает".

Представитель CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан также напомнил, что туареги начали борьбу против "малийской хунты" и "Вагнера" после того, как "хунта" нарушила мирное соглашение и процесс восстановления национального единства, вытеснила миротворческий контингент ООН.

В конце своего заявления CSP-DPA призвал ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) заставить "хунту из Бамако" как можно быстрее вернуться в конституционный порядок, освободить политических узников и узников совести и выдворить из Мали наемников группы "Вагнер" вместо того, чтобы поддерживать ее политику пренебрежения демократией, подавление свобод и ужасающих нарушений прав человека".

Как сообщал OBOZ.UA:

28 июля стало известно, что в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с россиянами были убиты и ранены десятки солдат хунты. Повстанческое движение туарегов CSP-PSD заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Представитель ГУР Андрей Юсов намекнул, что туареги получили от украинцев критически важную информацию.

Французское издание Le Monde заявляло, что украинские спецслужбы якобы активно сотрудничают с повстанцами-туарегами в Мали. В частности, они дают им стратегическую информацию и учат использовать беспилотники.

Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Местная хунта обиделась в поддержку Киевом действий повстанцев-туарегов, разгромивших колонну малийских военных и русских наемников ППК "Вагнера".

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