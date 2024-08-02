Малийские повстанцы заявили о ликвидации в июле 84 'вагнеровцев': что известно

Повстанческая группировка в Мали заявила о ликвидации 84 наемников из российской частной военной компании "Вагнер", а также 47 солдат правительственной армии Мали. Бои проходили с 25 по 27 июля около города Тинзауатен на границе с Алжиром.

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Об этом в пятницу, 2 августа, сообщило издание Bloomberg с ссылкой на информацию повстанцев. Еще около 30 человек, которые погибли или были тяжело ранены в боях с повстанцами из племен туарегов в окрестностях Тинзауатена, были транспортированы на вертолете в город Кидаль.

Также утверждается, что военная техника, включая танки, оружие и транспортные средства, была захвачена или уничтожена. В плен попали семь человек – среди них есть как "вагнеровцы", так и малийские солдаты.

Для ЧВК "Вагнер" это самые тяжелые потери за все время дислокации в Мали, то есть с 2021 года. Пророссийские силы прибыли в страну после того, как армия захватила власть в результате двух переворотов и выгнала оттуда военные силы Франции и ООН.

Представитель армии Мали отказался от комментариев, пишет издание. Ранее начальник штаба заявил, что в столкновениях в Тинзауатене якобы погибли два солдата и 10 получили ранения.

28 июля стало известно, что в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с россиянами были убиты и ранены десятки солдат хунты. Повстанческое движение туарегов "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Впоследствии выяснилось, что среди ликвидированных может быть российский командир, который вел бои за Бахмут и Соледар, а также известный пропагандист РФ. Последний, по данным Z-каналов, был опознан на одном из видео с телами наемников.

Позже малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных "вагнеровцев". Таким образом, они хотели выразить поддержку украинскому народу в борьбе с общим врагом – Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заговорили о причастности МО РФ или СВР к возможной сдаче "вагнеровцев" повстанцам.