Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев

Повстанцы-туареги в Мали, разгромившие на северо-востоке страны группу боевиков ЧВК "Вагнер" и войск хунты, "значительное количество" "вагнеровцев" захватили в плен живыми. Пленных бойцы, борющиеся за независимость самопровозглашенного государства Азавад на территории Мали, хотят отдать Украине.

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Так, по словам повстанцев, таким жестом они стремятся "выразить солидарность с вашей борьбой против российских преступников". Соответствующее обращение появилось в сети Х, ранее известной как Twitter.

"Дорогие братья украинцы! Мы, вооруженные силы CSP-DPA, хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы захватили значительное количество наемников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных как знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать укреплению наших связей и нашей общей победе. Со всей нашей поддержкой, Вооруженные силы CSP-DPA", – говорится в сообщении.

Сообщение сопровождают хештеги #freeAzawad и #SlavaUkraine

Украинцы на жест со стороны повстанцев-туарегов отреагировали словами благодарности, поддержки их борьбы за независимость Азавада и против российских преступников.

"Спасибо за вашу борьбу! Российские преступники во всем мире должны быть ликвидированы", – написал известный тренер по киберспорту Иван Шевцов.

"Спасибо за вашу борьбу! Для уничтожения россиян можем дронов дать", – отметил в комментариях волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.

"Россияне должны умирать по всему миру", – добавил блогер Игорь Лаченков.

Также в комментариях украинцы задумались о том, что в случае передачи таурегами Украине пленных "вагнеровцев" их можно будет обменять на пленных "азовцев", которых Россия отдает крайне редко.

Напомним, ранее стало известно, что в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с россиянами были убиты и ранены десятки солдат хунты.

Повстанческое движение туарегов "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали тем временем сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Также они заявили о ликвидации около 20 повстанцев.

Позже выяснилось, что среди ликвидированных – российский командир, который вел бои за Бахмут и Соледар.