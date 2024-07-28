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Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев

Лилия Рагуцкая
Мир
4 минуты
7,8 т.
Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев

Повстанцы-туареги в Мали, разгромившие на северо-востоке страны группу боевиков ЧВК "Вагнер" и войск хунты, "значительное количество" "вагнеровцев" захватили в плен живыми. Пленных бойцы, борющиеся за независимость самопровозглашенного государства Азавад на территории Мали, хотят отдать Украине.

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Так, по словам повстанцев, таким жестом они стремятся "выразить солидарность с вашей борьбой против российских преступников". Соответствующее обращение появилось в сети Х, ранее известной как Twitter.

"Дорогие братья украинцы! Мы, вооруженные силы CSP-DPA, хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы захватили значительное количество наемников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных как знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать укреплению наших связей и нашей общей победе. Со всей нашей поддержкой, Вооруженные силы CSP-DPA", – говорится в сообщении.

Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев
Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев

Сообщение сопровождают хештеги #freeAzawad и #SlavaUkraine

Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев

Украинцы на жест со стороны повстанцев-туарегов отреагировали словами благодарности, поддержки их борьбы за независимость Азавада и против российских преступников.

"Спасибо за вашу борьбу! Российские преступники во всем мире должны быть ликвидированы", – написал известный тренер по киберспорту Иван Шевцов.

"Спасибо за вашу борьбу! Для уничтожения россиян можем дронов дать", – отметил в комментариях волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.

"Россияне должны умирать по всему миру", – добавил блогер Игорь Лаченков.

Также в комментариях украинцы задумались о том, что в случае передачи таурегами Украине пленных "вагнеровцев" их можно будет обменять на пленных "азовцев", которых Россия отдает крайне редко.

Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев
Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев
Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев
Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев
Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев
Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев

Напомним, ранее стало известно, что в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с россиянами были убиты и ранены десятки солдат хунты.

Повстанческое движение туарегов "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали тем временем сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Также они заявили о ликвидации около 20 повстанцев.

Позже выяснилось, что среди ликвидированных – российский командир, который вел бои за Бахмут и Соледар.

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