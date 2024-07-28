В Мали повстанцы разбили группу 'вагнеровцев' на границе с Алжиром. Фото

В Республике Мали (государство в северо-западной Африке) местные повстанцы заявили о ликвидации группы российской ЧВК "Вагнер". Вместе с россиянами у границы с Алжиром были убиты и ранены десятки солдат хунты.

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Об этом пишет Reuters. Детали происшествия обнародовал у себя на странице в соцсети X бывший политик, правозащитник и дипломат Мохаммед Ларби Зитут.

Повстанческое движение туарегов "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали тем временем сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Также они заявили о ликвидации около 20 повстанцев.

"Сепаратисты Азавад (вооруженные группы, борющиеся за автономию/независимость, состоящие из племен арабов, таурегов и фулани) отразили атаки малийской армии (преимущественно из племен бамбара) при поддержке наемников "Вагнера", за несколько сел вблизи алжирской границы", – пишет Зитут.

Атака на группу боевиков "Вагнер" и войск хунты стала одной из самых больших битв. Они передвигались на китайской бронемашине и внедорожниках при поддержке ударных вертолетов, когда попали в засаду туарегов.

Россияне пишут, что среди погибших боевиков был администратор пропагандистского Telegram-канал "Grey Zone". Его тело идентифицировали на одном из видео, опубликованном в сети повстанцами.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Мали в аэропорту Гао разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. Вероятно, его использовали наемники частной военной компании "Вагнер" и в момент крушения несколько групп боевиков находились на борту.

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