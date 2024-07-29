Счет идет на десятки: в ЧВК 'Вагнер' подтвердили массовую ликвидацию своих наемников в Мали

В ЧВК "Вагнер" подтвердили массовую ликвидацию своих наемников на севере Мали, недалеко от границы с Алжиром. Повстанцы-туареги убили десятки россиян.

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Об этом сообщили в телеграмм-канале "Разгрузка Вагнера", связанном с руководством боевиков. ЧВК "Вагнер" вела боевые действия против "Координационного движения Азавад" и "Аль-Каиды в Сахеле" с 22 по 27 июля.

Несколько попыток атак группы под руководством Сергея Шевченко удалось отбить, но 27 июля в живых осталось только три наемника. Сам Шевченко тоже был ликвидирован.

Число погибших боевиков ЧВК "Вагнер" в телеграмм-канале не уточнили. По данным в соцсетях, их могло быть от 20 до 80.

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" присутствуют в Мали с 2021 года, туда позвала их военная хунта "для обеспечения безопасности".

Напомним, ранее стало известно, что в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с русскими были убиты и ранены десятки солдат хунты.

Повстанческое движение туарегов "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали в это время сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Также они заявили о ликвидации около 20 повстанцев.

Впоследствии выяснилось, что среди ликвидированных может быть российский командир, который вел бои за Бахмут и Соледар, а также известный пропагандист РФ, последний, по данным Z-каналов, был опознан на одном из видео с телами наемников.

Позже малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных "вагнеровцев ". Таким образом, они хотят выразить поддержку украинскому народу в борьбе с общим врагом – Россией.

В России заговорили о причастности МО РФ или СВР к возможной сдаче "вагнеровцев" повстанцам. А одна из российских пропагандисток обвинила в разгроме "героя России" с "известным позывным".