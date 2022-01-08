Арест экс-главы Комитета нацбезопасности Казахстана и призыв Назарбаева. Хроника событий 8 января

Массовые акции протеста в Республике Казахстан, которые привели к жертвам и существенному материальному ущербу, продолжаются уже в течение недели. На данный момент в страну уже прибывают войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности, российские десантники.

Самый сильный удар пришелся на город Алматы, в центре которого продолжается стрельба и столкновения правоохранительных органов и участников акции протеста. При этом, несмотря на введение чрезвычайного положения и огня на поражение со стороны силовиков, граждане страны продолжают выходить на митинги.

Естественно, многие страны уже отреагировали на происходящее в Казахстане. В частности, США осудили насилие и уничтожение имущества во время акций протеста, а также призвали все стороны конфликта к мирному решению сложившейся ситуации. В свою очередь в МИД Украины поручили подразделениям дипломатической службы сконцентрироваться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. А в Европейском Союза пообещали внимательно следить за ситуацией из-за ввода в страну войск ОДКБ.

Видео дня

OBOZREVATEL следит за ситуацией в Казахстане 8 января онлайн.

01:00 – По предварительным данным здания государственных органов Казахстана взяты под контроль силовых органов. Сообщается, что патрульная полиция взяла госучреждения под усиленный контроль.

06:00 – Всю ночь и утром 8 января в городе Алматы продолжается стрельба – сообщается о продолжении "зачистки" силовиками улиц от протестующих. Ранее лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился открывать огонь на поражение по участникам митингов.

08:00 – Многие чиновники подозреваются в государственной измене. В частности, уволенный после начала протеста экс-глава комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене и помещен в следственный изолятор. Виновным в госизмене грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без него.

08:30 – Политолог Аркадий Дубнов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что племянник Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды арестован в Дубае. Также есть информация о задержании другого племянника Назарбаева Самата Абиша.

08:35 – По предварительным данным, сам экс-президент находится в настоящее время в Китае. Однако пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заверил, что бывший глава государства находится в Казахстане. Также сообщается, что Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг Токаева, чтобы преодолеть сложившейся кризис.

09:00 – В городе Актау прекратилась активная фаза столкновений протестующих и правоохранительных органов. В центре все еще остаются митингующие, проезд по главным улицам пока перекрыт.

09:10 – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ начали исполнять охранные функции в Нур-Султане. По его словам, это позволило направить местных правоохранителей в Алматы для участия в так называемой контртеррористической операции. Президент собрал оперативный штаб, чтобы обсудить восстановление объектов и инфраструктуры в Алматы и других регионах.

09:20 – РосСМИ опубликовали видео, на котором видно, как направленные в Казахстан в составе сил ОДКБ подразделения ульяновского соединения и 45-й бригады спецназа ВДВ России прибывают на аэродромы "Жетыген" и "Алматы".

09:25 –Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 4404 человек из-за беспорядков в стране.

09:30 – Предварительный ущерб бизнесу из-за протестов в Казахстане составляет более 200 миллионов долларов. При этом 99% ущерба припадает именно на город Алматы. Всего пострадало уже 920 субъектов бизнеса, из них 856 - в Алматы.