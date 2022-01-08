Россия круглосуточно перебрасывает военных и технику в Казахстан: задействованы 70 самолетов

Военные самолеты России Ил-76 выполнят более двадцати рейсов по перебрасыванию техники и десантников в Казахстан, где уже неделю продолжаются массовые акции протеста.

Как сообщили в российском минобороны, по прибытию "российский миротворческий контингент приступит к выполнению задач". Отправка военных производится с аэродрома "Северный" в городе Иваново.

Среди прочего, в Республику Казахстан перебрасываются новые десантируемые плавающие БТР РФ "Ракушка".

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Также сообщается, что созданная российским военным ведомством воздушная группировка из более чем 70 Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает военных и технику РФ в Казахстан.

Как известно, подразделения Ивановской дивизии ВДВ РФ являются часть миротворческого контингента "Организации Договора о коллективной безопасности" (ОДКБ) в Казахстане.

Главными его задачами в РФ называют "охрану" государственных и военных объектов и "содействие силам правопорядка" Казахстана.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже седьмой день в Казахстане не утихают массовые протесты, вследствие которых погибли сотни гражданских и силовиков. Правительство страны запросило ввод войск ОДКБ. Сейчас там введен режим чрезвычайного положения, но это не останавливает митингующих.

Участники протестов требуют отмены двойного повышения цены на газ, а также политических реформ. 6 января Россия начала переброску военных в Казахстан – так называемых коллективных миротворческих сил ОДКБ.

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности, которая была основана в 1992 году. Ее участницы – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а целью провозглашено "укрепление" мира, безопасности и стабильности государств-членов.