В Алматы морг охраняют "зеленые человечки", по родственникам погибших открыли огонь. Видео

В субботу, 8 января, в Алматы неизвестные вооруженные люди без опознавательных знаков открыли огонь у морга, где собрались родственники погибших и журналисты. "Силовики" охраняли учреждение.

Об инциденте рассказал журналист телеканала "Дождь" Василий Полонский в сюжете, снятом на месте событий. В частности, "охрана" задержала мужчину, который пытался попасть в морг, чтобы увидеть, что там происходит. На кадрах видно, что в его сторону стреляли, после чего поймали и угрожали оружием (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Корреспондент, который присутствовал на месте, назвал "зеленых человечков" сотрудниками "полиции", поскольку именно это было написано на одном из них, однако чья именно она – неизвестно. Кроме того, в материале говорится, что некоторые "охранники" были одеты в спортивные костюмы, сверху – жилеты, каски, кто-то был просто в шапке. Эти люди кричали и угрожали задержанному мужчине.

Журналист утверждает, что когда он с оператором подошли ближе, чтобы снять задержание, по ним открыли огонь.

"Начали стрелять прямо перед нами по асфальту. Когда я увидел, что пуля попала с асфальт, я развернулся и побежал подальше от морга. И дальше произошла сцена еще хуже. Потому что родственники погибших, которые стояли у морга, начали ругаться, что вся эта ситуация произошла из-за нас", – рассказал он.

Описывая общую ситуацию в Алмате, Полонский назвал ее напряженной, поскольку есть мирные протестующие и агессивные, а есть силовики. На данный момент, по его словам, на улицах демонстрантов нет, однако есть очень много разных "непонятных подразделений силовиков и понять до конца, что это за люди, невозможно". Также в городе часто слышна стрельба, таким образом людей якобы отгоняют от госучреждений.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину. Последний посодействовал ему в подавлении митингов, который продолжаются в стране уже седьмой день. 6 января в Казахстан начали перебрасывать военный контингент из РФ.

"Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение", – сказал глава государства.

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