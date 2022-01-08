В Алматы морг охраняют "зеленые человечки", по родственникам погибших открыли огонь. Видео

Марина Погорилко
Мир
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В Алматы неизвестные 'силовики' открыли огонь возле морга

В субботу, 8 января, в Алматы неизвестные вооруженные люди без опознавательных знаков открыли огонь у морга, где собрались родственники погибших и журналисты. "Силовики" охраняли учреждение.

Об инциденте рассказал журналист телеканала "Дождь" Василий Полонский в сюжете, снятом на месте событий. В частности, "охрана" задержала мужчину, который пытался попасть в морг, чтобы увидеть, что там происходит. На кадрах видно, что в его сторону стреляли, после чего поймали и угрожали оружием (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В Алматы морг охраняют
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Корреспондент, который присутствовал на месте, назвал "зеленых человечков" сотрудниками "полиции", поскольку именно это было написано на одном из них, однако чья именно она – неизвестно. Кроме того, в материале говорится, что некоторые "охранники" были одеты в спортивные костюмы, сверху – жилеты, каски, кто-то был просто в шапке. Эти люди кричали и угрожали задержанному мужчине.

Журналист утверждает, что когда он с оператором подошли ближе, чтобы снять задержание, по ним открыли огонь.

"Начали стрелять прямо перед нами по асфальту. Когда я увидел, что пуля попала с асфальт, я развернулся и побежал подальше от морга. И дальше произошла сцена еще хуже. Потому что родственники погибших, которые стояли у морга, начали ругаться, что вся эта ситуация произошла из-за нас", – рассказал он.

Описывая общую ситуацию в Алмате, Полонский назвал ее напряженной, поскольку есть мирные протестующие и агессивные, а есть силовики. На данный момент, по его словам, на улицах демонстрантов нет, однако есть очень много разных "непонятных подразделений силовиков и понять до конца, что это за люди, невозможно". Также в городе часто слышна стрельба, таким образом людей якобы отгоняют от госучреждений.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину. Последний посодействовал ему в подавлении митингов, который продолжаются в стране уже седьмой день. 6 января в Казахстан начали перебрасывать военный контингент из РФ.

"Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен на западе страны. Людей возмутило "новогоднее" подорожание сжиженного газа, который массово используют как автомобильное горючее.

  • К 4 января демонстрации охватили и другие города: Алматы, Уральск, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау, первые акции солидарности попытались провести в Нур-Султане.

  • 5 января президент Касим-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства, а также введении временного госрегулирования тарифов на топливо. Но протесты разгорелись с еще большей силой.

  • 8 января самопровозглашенный лидер протестов в Казахстане призвал США и ЕС ввести санкции против властей Казахстана. По его словам, режим в стране очень тесно связан с руководством Российской Федерации.

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