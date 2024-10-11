Страны Персидского залива выступили против ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана: в чем причина и какие угрозы миру

Государства Персидского залива призвали США остановить возможный удар Израиля по иранским нефтяным объектам. Причиной этого стало то, что они обеспокоены тем, что их собственные нефтяные объекты могут подвергнуться обстрелу со стороны доверенных лиц Тегерана в случае эскалации конфликта.

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Об этом агентству Reuters сообщили три источника в Персидском заливе. В попытке избежать перекрестного огня государства Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, также отказываются разрешить Израилю пролетать над своим воздушным пространством для любой атаки на Иран и сообщили об этом Вашингтону.

Израиль пообещал дать ответ Тегерану после иранского обстрела израильской территории 1 октября. В то же время Тегеран заявил, что любой ответный удар повлечет за собой огромные разрушения, что усилило опасения по поводу более масштабной войны в регионе, которая может ударить по Соединенным Штатам.

Действия стран Персидского залива последовали за дипломатическими усилиями неарабского шиитского Ирана, направленных на то, чтобы убедить своих суннитских соседей по Персидскому заливу использовать свое влияние на Вашингтон на фоне растущих опасений, что Израиль может нацелиться на иранские нефтедобывающие объекты.

Как сообщили агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник и иранский дипломат, в ходе встреч на этой неделе Иран предупредил Саудовскую Аравию, что не сможет гарантировать безопасность нефтяных объектов королевства Персидского залива, если Израилю будет оказана какая-либо помощь в проведении атаки.

Источник в Вашингтоне, знакомый с ходом обсуждений, подтвердил, что официальные лица стран Персидского залива связывались с американскими коллегами, чтобы выразить обеспокоенность возможным масштабом ожидаемого Израилем возмездия.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которую фактически возглавляет Саудовская Аравия, располагает достаточными резервными нефтяными мощностями, чтобы компенсировать любую потерю иранских поставок, если ответные действия Израиля выведут из строя некоторые объекты страны.

Однако значительная часть этих резервных мощностей находится в регионе Персидского залива, поэтому, если, например, нефтяные объекты в Саудовской Аравии или ОАЭ также подвергнутся атакам, мир может столкнуться с проблемой поставок нефти.

Саудовская Аравия опасается иранского удара по своим нефтяным заводам с тех пор, как в 2019 году атака на ее нефтяное месторождение Aramco остановила более 5% мировых поставок нефти. Иран отрицает свою причастность.

В последние годы Эр-Рияд добился сближения с Тегераном, но доверие остается под вопросом. Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ принимают у себя военные объекты или войска США.

Еще три источника в странах Персидского залива заявили, что израильский удар по нефтяной инфраструктуре Ирана будет иметь глобальные последствия, особенно для Китая – крупнейшего потребителя иранской нефти, а также для Камалы Харрис в преддверии президентских выборов 5 ноября, на которых она баллотируется против Дональда Трампа.

"Если цены на нефть вырастут до 120 долларов за баррель, это нанесет ущерб как экономике США, так и шансам Харрис на выборах. Поэтому они (американцы) не допустят расширения нефтяной войны", – сказал первый источник в Персидском заливе.

Отмечается, что обеспечение безопасности всех нефтяных объектов по-прежнему остается сложной задачей, несмотря на наличие современных систем противоракетной обороны и систем обороны Patriot, поэтому основным подходом остается дипломатия: подать Ирану сигнал о том, что государства Персидского залива не представляют угрозы.

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ответ ЦАХАЛ на ракетную атаку Ирана в начале октября будет "смертоносным, точным и неожиданным". Глава оборонного ведомства сказал, что ответная атака военных Израиля будет такой, что в Тегеране "ничего не успеют понять".

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября Израиль начал наземное вторжение на юг Ливана. Операцию аргументировали тем, что "Хезболла" планировала повторить прошлогодний теракт ХАМАС.

4 октября стало известно, что в результате израильского авиаудара по подземному бункеру в пригороде Бейрута был ликвидирован новый лидер "Хезболлы" Хашим Сафи ад-Дин. Он успел поруководить организацией всего несколько дней после ликвидации своего двоюродного брата Хасана Насраллы.

До этого в ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Бейруте командира воздушных сил "Хезболлы" Мухаммеда Хусейна Срура, а также руководителя штаба материально-технического обеспечения "Хезболлы" Сухейла Хусейна Хусейни.