Отвечал за поставки оружия из Ирана: в результате удара по Бейруту убит руководитель логистики 'Хезболлы'

Накануне, 7 октября, Армия обороны Израиля нанесла новые авиаудары по Бейруту в Ливане. Во время атаки был ликвидирован руководитель штаба материально-технического обеспечения "Хезболлы" Сухейл Хусейн Хусейни.

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Он играл решающую роль в получении боевиками вооружений от Ирана и распределял это оружие среди подразделений "Хезболлы". О ликвидации Хусейни заявили в ЦАХАЛ, пишет The Times of Israel.

Сухейл Хусейн Хусейни, отмечают в ЦАХАЛ, был ликвидирован вследствие авиаудара, который Израиль нанес по Бейруту вечером 7 октября. Он возглавлял штаб, контролирующий материально-техническое обеспечение "Хезболлы" и формирование бюджета ее подразделений, также Хусейни входил в состав высшего военного органа группировки – Совета джихада "Хезболлы".

"Хусейни играл решающую роль в передачах оружия между Ираном и "Хезболлой" и отвечал за распределение современного оружия среди подразделений "Хезболлы", контролируя как транспортировку, так и распределение этого оружия", – заявили израильские военные.

В ЦАХАЛ также утверждают, что ликвидированный террорист "отвечал за составление бюджета и материально-техническое обеспечение наиболее чувствительных проектов "Хезболлы", включая военные планы организации и другие специальные операции, такие как координация террористических атак против Государства Израиль из Ливана и Сирии".

В подчинении возглавляемого Хусейни штаба также находится подразделение, отвечающее за производство высокоточных ракет.

Напомним, 4 октября стало известно, что в результате израильского авиаудара по подземному бункеру в южном пригороде Бейрута был ликвидирован новый лидер "Хезболлы" Хашим Сафи ад-Дин. Он успел поруководить организацией всего несколько дней после ликвидации своего двоюродного брата Хасана Насраллы.

29 сентября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Бейруте командира воздушных сил "Хезболлы" Мухаммеда Хусейна Срура.

А 27 сентября Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболлы". Этим ударом был ликвидирован главарь террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла. Вместе с ним в бункере погибли и другие руководители боевиков.

С 30 сентября ЦАХАЛ начал наземное вторжение на юге Ливана. Необходимость этого в Израиле аргументировали тем, что "Хезболла" планировала повторить прошлогоднее нападение ХАМАС.