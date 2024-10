Целью был новый лидер 'Хезболлы': Израиль снова атаковал Бейрут, удар нанесен по подземному бункеру. Видео

Армия обороны Израиля в ночь на 3 октября нанесла массированный удар по южному пригороду Бейрута в Ливане. Удар был направлен на подземный бункер "Хезболла".

В нем на момент атаки мог находиться преемник недавно ликвидированного лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Хашим Сафи ад-Дин, его судьба пока неизвестна. Об этом сообщают Аxios, The New York Times и The Times of Israel.

Западные издания со ссылкой на троих неназванных высокопоставленных должностных лиц Израиля сообщили об ударах ЦАХАЛ по подземному бункеру в ночь на четверг, где на тот момент проходило заседание высшего руководства "Хезболлы". Участие в нем, в частности, принимал и вероятный преемник Насраллы Хашим Сафи ад-Дин, чудом избежавший гибели во время авиаударов на прошлой неделе, когда было ликвидировано высшее руководство группировки.

Ливанские СМИ уже назвали этот уар Израиля "намного более масштабным", чем тот, в ходе которого был ликвидирован Насралла, он стал "одним из сильнейших" за последний год. При этом данных о количестве пострадавших пока нет, как нет и доказательств того, на самом ли деле Сафи ад-Дин на момент атаки находился в бункере на южной окраине Бейрута.

"Этот удар был признаком того, что Израиль не прекратил свою кампанию по устранению руководства группировки, поддерживаемой Ираном, почти через неделю после убийства Насраллы", – констатирует The New York Times.

Издание также обратилось за комментарием к ЦАХАЛу. Там на просьбу прокомментировать удар "ответили не сразу". В то же время, уточняет The New York Times, незадолго до удара израильские военные издали приказ об эвакуации жителей района Бурдж аль-Бараджне на юге Бейрута – и вскоре после этого серия мощных взрывов всколыхнула южный пригород Бейрута Дахию.

"Ударные волны пронеслись по всей ливанской столице, покачивая здания; они ощущались как минимум на расстоянии 15 миль. По данным государственного информационного агентства Ливана, это была одна из сильнейших бомбардировок в этом районе с начала войны в октябре прошлого года", – констатирует издание.

Хашим Сафи ад-Дин, которому уже больше 50 лет, является двоюродным братом Насраллы. Долгое время он играл серьезную роль в "Хезболле" и считался претендентом на должность нового генерального секретаря организации. Он также стал одним из немногих лидеров организации, которых не было на месте, где Израиль мощными ударами ликвидировал руководство "Хезболла" на прошлой неделе.

Родился Сафи ад-Дин в начале 1960-х годов на юге Ливана. Когда в 1980-х годах после гражданской войны в стране сформировалась Хезболла, стал одним из первых членов этой организации.

Вместе с братом Хасаном Насраллой Сафи ад-Дин быстро начал играть в организации важные роли, он был, как отмечает The New York Times, "политическим, духовным и культурным лидером, а также возглавлял военную деятельность группы".

Издание добавляет, что у Сафи ад-Дина тесные связи с Тегераном: в свое время он учился в Иране.

США и Саудовская Аравия в мае 2017 года признали Сафи ад-Дина террористом из-за его руководящей роли в "Хезболле". При этом в Госдепе США назвали его "старшим лидером" в исполнительном совете организации, контролирующей политическую, организационную, социальную и образовательную деятельность группировки.

Напомним, накануне, 3 октября, ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров проекта "Хезболлы" по производству управляемых ракет Махмутда Юсефа Аниси.

Также израильские чиновники назвали целью ударов командира Хезболлы Рашида Шафти, чиновника группировки, ответственного за отдел телекоммуникаций и компьютеров в Бейруте. Сообщалось, что Шафти потерял пальцы во время волны электронных взрывных атак, совершенных Израилем в этом месяце.

29 сентября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Бейруте командира воздушных сил "Хезболлы" Мухаммеда Хусейна Срура.

А 27 сентября Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболлы". Этим ударом был ликвидирован главарь террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла. Вместе с ним в бункере погибли и другие руководители боевиков.

С 30 сентября ЦАХАЛ начал наземное вторжение на юге Ливана. Необходимость этого в Израиле аргументировали тем, что Хезболла планировала повторить прошлогоднее нападение ХАМАС.