'Хезболла' планировала повторить прошлогоднее нападение ХАМАС: в ЦАХАЛ официально прокомментировали операцию на юге Ливана

"Хезболла" уже на следующий день присоединилась к войне против Израиля, которую ХАМАС начал 7 октября 2023 года, и открыто заявляла, что планирует повторить прошлогоднее нападение на северной границе Израиля в еще больших масштабах. Чтобы "Хезболла" никогда не смогла совершить такое нападение, ЦАХАЛ принимает меры, в частности, приступил к операции на юге Ливана.

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Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари. Он также рассказал о серии операций ЦАХАЛ, проведенных с начала войны против потенциала "Хезболлы".

"8 октября террористическая организация "Хезболла" в Ливане совершила неспровоцированное нападение на Израиль. "Хезболла" решила присоединиться к войне, которую ХАМАС начал 7 октября своей жестокой резней на юге Израиля. С тех пор "Хезболла" выпустила более 9500 ракет по домам; 60 000 израильтян покинули свои дома", – напомнил контрадмирал.

Он отметил, что "Хезболла" открыто заявила, что планирует повторить прошлогоднее нападение ХАМАС на северной границе Израиля в еще больших масштабах.

"Они называют этот план "Покорить Галилею". Годами "Хезболла" планировала сделать на севере Израиля то, что ХАМАС сделал на юге Израиля 7 октября: ворваться в Израиль, проникнуть в гражданские общины и убить невинных мирных жителей", – сказал представитель ЦАХАЛ.

По его словам, "Хезболла" планировала начать свою атаку с сел на юге Ливана у границы с Израилем, где они последние два десятилетия накапливали свое оружие и силы. Также террористы прорыли тоннели под домами в этих населённых пунктах.

Именно для того, чтобы "Хезболла" никогда не смогла совершить такое нападение, ЦАХАЛ принимает меры, подчеркнул спикер Армии обороны Израиля.

Он также рассказал о серии операций ЦАХАЛ, проведенных с начала войны, направленных на демонтаж террористической инфраструктуры и потенциала "Хезболлы" в районе израильско-ливанской границы.

Во время этих операций спецназ ЦАХАЛ вошел в комплексы "Хезболла" в десятках мест вдоль границы с Израилем, собирал разведывательные данные, ликвидировал оружие и демонтировал террористическую инфраструктуру "Хезболлы".

"Наши солдаты проникли в подземную инфраструктуру "Хезболлы"; разоблачили скрытые хранилища оружия, изъяли и уничтожили его, включая передовое оружие иранского производства. В общей сложности во время этих операций солдаты ЦАХАЛ разоблачили и уничтожили более 700 террористических активов "Хезболлы", и впереди еще много работы", – сказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 сентября ЦАХАЛ начал наземное вторжение на юге Ливана. Бронетехника ЦАХАЛ под прикрытием артиллерии и авиации пересекла границу в районе израильского городка Метулы и вошла в приграничные районы Ливана.

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