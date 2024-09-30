ЦАХАЛ начал наземное вторжение на юге Ливана: израильская бронетехника пересекла границу с Ливаном – СМИ

Израиль, пользуясь моментом, когда почти все руководство Хезболлы уничтожено, а сама террористическая организация находится в хаосе, приступил к наземному вторжению на юге Ливана. Вечером понедельника, 30 сентября, бронетехника ЦАХАЛа пересекла границу в районе израильского городка Метулы.

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Армия обороны Израиля объявила закрытой военной зоной район вокруг трех населенных пунктов у границы с Ливанской республикой. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Приказ подписал начальник Северного командования генерал-майором Ори Гордином. Армия обороны Израиля уточняет, что вход в эту зону строго воспрещен.

Также в ведомстве была опубликована карта закрытой зоны. Как видно из документа, речь идет о территории вокруг Метулы, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади.

Ожидается, что ЦАХАЛ сформирует 20-километровую "зону безопасности" вдоль южной границы Ливана.

Тем временем в сети появилось видео, как израильские броневики пересекли границу с Ливаном.

Кроме того, израильские саперы снимают заграждения на границе с соседней страной.

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