'Они не успеют ничего понять': в Израиле пообещали 'неожиданный и смертоносный' ответ на недавнюю атаку Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ответ ЦАХАЛ на ракетную атаку Ирана в начале октября будет "смертоносным, точным и неожиданным". Глава израильского оборонного ведомства сказал, что ответная атака военных Израиля будет такой, что в Тегеране "ничего не успеют понять".

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Слова министра процитировало издание Sky News в среду, 9 октября. Галлант проинспектировал разведывательную часть израильской армии №9900, которая отвечает за сбор визуальной информации, которая потом применяется военными и спецслужбами.

В беседе с разведчиками Галант сказал, что иранская ракетная атака была "агрессивной, но не прицельной".

"В отличие от их удара, наш будет точным, смертоносным, а главное – внезапным. Они даже не успеют понять, что и как произошло, но увидят результаты", – заявил министр обороны, не вдаваясь в детали.

Галант подчеркнул, что те, "кто попытается нанести вред государству Израиль, заплатят за эту цену".

На прошлой неделе Иран запустил около 200 ракет по Израилю, многие из которых были перехвачены израильской системой ПВО. О жертвах в Израиле не сообщалось.

Тегеран заявил, что атака стала ответом на кампанию Израиля против группировки "Хезболла" в Ливане. Ожидается, что Израиль готовится принять ответные меры против Ирана

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна борется на семи фронтах. Среди противников Иерусалима, в частности, поддерживаемая Ираном "Хезболла" на севере, ХАМАС в Газе, хуситы в Йемене, "террористы" на Западном берегу реки Иордан и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября Израиль начал наземное вторжение на юг Ливана. Операцию аргументировали тем, что "Хезболла" планировала повторить прошлогодний теракт ХАМАС.

4 октября стало известно, что в результате израильского авиаудара по подземному бункеру в пригороде Бейрута был ликвидирован новый лидер "Хезболлы" Хашим Сафи ад-Дин. Он успел поруководить организацией всего несколько дней после ликвидации своего двоюродного брата, Хасана Насраллы.

До этого в ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Бейруте командира воздушных сил "Хезболлы" Мухаммеда Хусейна Срура, а также руководителя штаба материально-технического обеспечения "Хезболлы" Сухейл Хусейн Хусейни.