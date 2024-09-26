В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Бейруте командира воздушных сил 'Хезболла': что известно

В четверг, 26 сентября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил " Хезболла ".

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Об этом сообщили в ЦАХАЛ. Там также добавили видео операции, в ходе которой Срур был ликвидирован.

По словам военных, Срур руководил многочисленными воздушными атаками на Израиль, включая снаряженные взрывчаткой беспилотники и крылатые ракеты.

ЦАХАЛ утверждает, что в последние годы он возглавлял производство беспилотников "Хезболла" и создал объекты в Ливане, где террористическая группа создавала взрывоопасные БПЛА, некоторые из которых находились под гражданскими зданиями в Бейруте.

СМИ также сообщают, что после убийства руководителя военно-воздушных сил "Хезболлы" начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герцы Халеви говорит, что военные должны продолжать наносить удары по террористической группе.

"Мы должны продолжать атаковать "Хезболлу". Мы ждали этой возможности годами", – говорит Халеви после оценки, предоставленной ЦАХАЛом, намекая, что военные на этом этапе против прекращения огня.

Он также добавил, что израильская армия постоянно работает над достижением успехов и устранением большего количества высокопоставленных должностных лиц, препятствием передачи оружия, уничтожению огневой мощи "Хезболла" и нападениям на него по всему Ливану.

Справка

Срур присоединился к "Хезболле" в 1980-х годах и занимал разные должности, в том числе в системе противовоздушной обороны террористической группы, в подразделении Азиза в Радванских силах и как атташе "Хезболлы" в Йемене, где он участвовал в воздушных силах хуситов, по словам военных.

По словам ЦАХАЛ, во время войны он совершил многочисленные атаки на Израиль беспилотными летательными аппаратами, а также беспилотниками наблюдения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ЦАХАЛ заявили, что Израиль сейчас сосредоточен только на авиаударах по Ливану. И в ближайшее время не планирует наземное вторжение в эту страну.

– Ранее, в ночь на 22 сентября, Израиль и ливанская "Хезболла" обменялись ракетными ударами. В ЦАХАЛ заявили об авиационных ударах по "сотням объектов" боевиков в ответ на их ракетные атаки.

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