Самолет был поврежден в воздухе внешними объектами: предварительные результаты расследования авиатрощи возле Актау. Фото

Министерство транспорта Казахстана во вторник, 4 февраля, опубликовало отчет с предварительными результатами расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines возле города Актау, произошедшей в конце декабря. Согласно отчету, самолет получил внешние повреждения еще до падения, а командир судна самостоятельно решил вернуться в Баку.

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Об этом сообщило издание Tengri News. Также Минтранс обнародовал фотоподтверждения повреждений, а также представило реконструкцию его полета после возникновения "особой ситуации".

В 53-страничном документе отмечается, что проведенное в рамках отчета расследование "не предусматривает установление доли чьей-либо вины или ответственности".

"Представленная в этом отчете информация предварительная и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов", – говорится в отчете.

Согласно документу, еще до столкновения с земной поверхностью самолет Embraer E190 получил повреждения (когда он находился в небе над Чечней), вызванные "внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна"

В результате начального обзора фрагментов, сохранившихся после авиатрощи самолета Azerbaijan Airlines, было обнаружено множество сквозных и несквозных повреждений разного размера и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления.

Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле самолета, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму, говорится в документе.

Также в отчете были опубликованы фото изъятых из самолета посторонних предметов, в том числе металлических, которые могли сохраниться в глухих повреждениях. Отмечается, что из глухих повреждений изъято большое количество посторонних объектов, которые отправили на дополнительную судебную экспертизу.

Кроме этого, документ содержит информацию из "черного ящика" судна Embraer 190. Согласно данным бортового самописца, во время полета было зафиксировано два звуковых удара. Бортпроводник отчитывался о взрыве двух сидений самолета.

"Взорвалось 2 сиденья, я... ммм я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю"", - сообщал бортпроводник командиру судна после внешнего воздействия.

После получения повреждений самолет потерял гидравлическую жидкость и давление. Согласно переговорам экипажа и авиадиспетчеров, экипаж Embraer самостоятельно решил лететь в Актау.

Аэропорт Махачкалы был готов принять борт, но пилоты отказались от этого из-за погодных условий.

В момент прибытия самолета в Грозный над регионом фиксировались проблемы с GPS. План "Ковер" в аэропорту Грозного был введен через 8 минут после того, как борт решил возвращаться в Баку.

В отчете отмечено, что комиссия продолжает проведение детального обследования повреждений конструкций воздушного судна. После завершения работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиатрощи.

Как сообщал OBOZ.UA:

25 декабря в городе Актау в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли. Причиной катастрофы поначалу назывались "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне".

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