'Вина лежит на представителях России': Алиев требует наказать виновников крушения самолета 'Азербайджанских авиалиний'

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказать виновных в авиакатастрофе самолета Embraer 190, летевшего из столицы Азербайджана Баку в Грозный (Чечня). Также он настаивает на прозрачности расследования и "человеческом поведении".

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Об этом Алиев сообщил во время встречи с родственниками погибших членов экипажа, передают РосСМИ. Это свидетельствует о том, что Баку не был доволен сменой риторики российских властей после третьего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведении, сказал Алиев", – говорится в сообщении.

По словам лидера Азербайджана, попытка госструктур РФ "замять" падение самолета, опираясь на абсурдные версии, вызывает "удивление, к сожалению, и вполне обоснованный гнев".

Алиев подчеркнул, что за десять дней до авиакатастрофы произошел подобный случай, когда борт авиакомпании AzAl летел в Грозное, но на полпути развернулся из-за закрытия воздушного пространства.

"Если бы город Грозный принял своевременные меры по закрытию российского воздушного пространства на своей территории, если бы были соблюдены все правила наземных служб и если бы существовала координация между Вооруженными силами и госслужбами Российской Федерации, то этой трагедии не произошло бы", – подчеркнул Алиев.

Следует отметить, что процесс расшифровки "черных ящиков" проводится в Бразилии по требованию Азербайджана. Баку отказался от всех предложений по участию в расследовании Межгосударственного авиационного комитета.

Как сообщал OBOZ.UA, в Казахстане, вблизи города Актау, 25 декабря произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Embraer, выполнявшего рейс из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

29 человек удалось спасти, среди них трое детей. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines подал сигнал бедствия, находясь над Каспийским морем.

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