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"Вина лежит на представителях России": Алиев требует наказать виновников крушения самолета "Азербайджанских авиалиний"

Катя Поплюйко
Мир
2 минуты
1,5 т.
'Вина лежит на представителях России': Алиев требует наказать виновников крушения самолета 'Азербайджанских авиалиний'

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказать виновных в авиакатастрофе самолета Embraer 190, летевшего из столицы Азербайджана Баку в Грозный (Чечня). Также он настаивает на прозрачности расследования и "человеческом поведении".

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Об этом Алиев сообщил во время встречи с родственниками погибших членов экипажа, передают РосСМИ. Это свидетельствует о том, что Баку не был доволен сменой риторики российских властей после третьего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведении, сказал Алиев", – говорится в сообщении.

По словам лидера Азербайджана, попытка госструктур РФ "замять" падение самолета, опираясь на абсурдные версии, вызывает "удивление, к сожалению, и вполне обоснованный гнев".

Алиев подчеркнул, что за десять дней до авиакатастрофы произошел подобный случай, когда борт авиакомпании AzAl летел в Грозное, но на полпути развернулся из-за закрытия воздушного пространства.

"Вина лежит на представителях России": Алиев требует наказать виновников крушения самолета "Азербайджанских авиалиний"

"Если бы город Грозный принял своевременные меры по закрытию российского воздушного пространства на своей территории, если бы были соблюдены все правила наземных служб и если бы существовала координация между Вооруженными силами и госслужбами Российской Федерации, то этой трагедии не произошло бы", – подчеркнул Алиев.

Следует отметить, что процесс расшифровки "черных ящиков" проводится в Бразилии по требованию Азербайджана. Баку отказался от всех предложений по участию в расследовании Межгосударственного авиационного комитета.

Как сообщал OBOZ.UA, в Казахстане, вблизи города Актау, 25 декабря произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Embraer, выполнявшего рейс из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

29 человек удалось спасти, среди них трое детей. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines подал сигнал бедствия, находясь над Каспийским морем.

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