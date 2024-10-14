Рядом с местом митинга Трампа задержали мужчину с заряженным оружием: подробности полиции

В американском штате Южная Каролина неподалеку от места, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа проводил свой предвыборный митинг, задержали 49-летнего мужчину с заряженным оружием. Его арестовали по подозрению в хранении заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости.

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Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщили в департаменте шерифа округа Риверсайд, передает AP. Американца задержали на контрольно-пропускном пункте возле места проведения мероприятия.

"В субботу, 12 октября, офицеры остановили водителя на пункте проверки недалеко от митинга Трампа в Коачелле. Мужчину опознали как 49-летнего Вема Миллера, у него были обнаружены заряженный пистолет и магазин большой емкости. Мужчина был задержан", – говорится в сообщении.

Там добавили, что лицензии на оружие у мужчины не было. После задержания его доставили в центр содержания для допроса, а позже отпустили под залог в $5 тысяч. Миллер должен явиться в суд 2 января 2025 года.

В департаменте подчеркнули, что данный инцидент не повлиял на безопасность Трампа во время проведения митинга.

Издание пишет, что журналистов и владельцев VIP-билетов направили через ряд перекрестков, охраняемых сотрудниками государственных и местных правоохранительных органов, к месту, где офицеры К-9 досматривали багажники их автомобилей.

Владельцев обычных билетов направили на место примерно в 4 км от митинга, где их посадили в автобусы и отвезли на место.

Ранее сообщалось, что команда Трампа требует для него беспрецедентных мер безопасности. Они хотят, чтобы политик летал военными самолетами в течение последних недель предвыборной кампании. Также они просили расширить ограничения на полеты над его резиденциями и митингами, которые проводит республиканец.

Напомним, что 13 июля 2024 года было совершено покушение на Трампа, когда он выступал в Пенсильвании в рамках предвыборного тура. Кандидат в президенты получил нетяжелые ранения, однако во время стрельбы погиб один из митингующих, двое были ранены. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс. Его ликвидировали на месте инцидента.

А 15 сентября звуки выстрелов раздались возле гольф-клуба Трампа в Вест-Палм-Бич в штате Флорида. Он был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он не пострадал. ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения". Стрелка вскоре задержали, его зовут Райан Уэсли Рут и он своей вины не признает.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден предостерег Иран о последствиях в случае покушения на Дональда Трампа или других бывших американских чиновников. Он отметил, что подобные действия будут расцениваться как акт войны.

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