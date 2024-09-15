Возле гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа в Вест-Палм-Бич в штате Флорида, США, раздалась стрельба. Политик как раз находился в этом районе.

Видео дня

Об этом сообщило издание New York Post. Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг уже заверил, что кандидат в президенты находится в безопасности. Никаких деталей инцидента он не привел.

Источники издания сообщили, что Трампу ничего не угрожало и что стрельба произошла в районе за пределами клуба, известного высоким уровнем преступности.

В то же время конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа была предпринята еще одна попытка покушения, он "жив и здоров".

Напомним, два месяца назад на Трампа совершили "покушение" – в политика стреляли во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. Пуля задела щеку и ухо политика.

Стрелец, покушавшийся на Трампа, был ликвидирован. Им оказался местный 20-летний мужчина.

Россия не упустила возможность попытаться обвинить Украину в причастности к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сенатор от так называемого "крымского региона" Сергей Цеков заявил, что Киев неоднократно негативно высказывался об этом политике, так что в деле якобы может быть "украинский след".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бывшего президента США Дональда Трампа могли ранить чем-то другим во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. ФБР учло все пули, выпущенные Томасом Мэттью Круксом из винтовки, но определить их точную траекторию полета пока не удалось.

– ФБР США проанализировало поисковую историю Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на бывшего президента Штатов Дональда Трампа. Следователи не нашли достоверных доказательств того, что за покушением на политика могла стоять иностранная организация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!