Подозреваемый в одном из покушений на Трампа не признал свою вину в суде

Американец Райан Рут, которого задержали по подозрению в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде 15 сентября, не признал своей вины. Ему выдвинули несколько обвинений, включая попытку убийства.

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Об этом сообщило издание ABC. Заседание в федеральном суде города Вест-Палм-Бич во Флориде состоялось в понедельник, 30 сентября. Адвокаты Рута подали от его имени заявление о непризнании вины.

Сначала подозреваемому объявили два обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием. А на прошлой неделе предъявили три новых обвинения – покушение на убийство кандидата в президенты, хранение огнестрельного оружия в целях совершения насильственного преступления и нападение на федерального служащего.

Рут находится под стражей без права внесения залога.

Прокуроры заявляют, что существуют "достаточные основания для выдвижения дополнительных обвинений, которые могут и должны быть рассмотрены судом".

Как пишет издание, у Раута был список мест с августа по октябрь, где Трамп появлялся или должен был появиться. По словам прокуроров, он несколько раз ездил рядом с полем для гольфа и курортом Трампа Мар-а-Лаго, где в последствии и произошла стрельба.

В своей служебной записке прокуроры также сообщили, что Рут якобы отправил письмо за несколько месяцев до своего ареста гражданскому свидетелю, в котором говорилось: "Это было покушение на Дональда Трампа, но я вас подвел".

Издание CNN сообщило, что Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Трампа 15 сентября, публично поддерживал Украину после российского вторжения. Он посещал страну в 2022 году, о чем свидетельствуют его сообщения в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, возле гольф-клуба Дональда Трампа в Вест-Палм-Бич в штате Флорида 15 сентября раздалась стрельба. Политик как раз находился в этом районе, однако Трампу ничего не угрожало и стрельба произошла за пределами клуба.

За два месяца до этого на Трампа совершили еще одно покушение – в политика стреляли во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. Пуля задела щеку и ухо политика. Стрелок, покушавшийся на Трампа, был ликвидирован. Им оказался местный 20-летний мужчина.

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