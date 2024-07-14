Идентифицирован мужчина, стрелявший в Трампа: что известно о 20-летнем Томасе Мэтью Круксе

В США установили личность мужчины, который совершил покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс, который накануне происшествия записал видео с угрозами.

Видео дня

Стрелка ликвидировали на месте инцидента. Об этом сообщает издание New York Post.

Житель города Бетел Парк (штат Пенсильвания) совершил как минимум 8 выстрелов, один из который попал Трампу в ухо. Также известно, что среди участников митинга есть погибший и раненные.

Крукс вел стрельбу с крыши производственного предприятия, расположенного более чем в 120 метров от сцены на территории Butler Farm Show. Злоумышленник был ликвидирован снайперами Секретной службы.

Позже на месте гибели Крукса обнаружили винтовку типа AR. На данный момент правоохранители устанавливают мотивы стрельбы в кандидата в президенты от Республиканской партии.

В то же время в сети появилось видео, которое Крукс записал незадолго до стрельбы. В нем он заявил, что "ненавидит Трампа и республиканцев".

Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. Стрельба произошла во время его выступления в Пенсильвании. Отмечается, что у экс-президента США и нынешнего кандидата поцарапана щека и окровавлено ухо.

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