Во время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба: первые детали, фото и видео

На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили "покушение". Стрельба произошла во время его выступления в Пенсильвании.

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Об этом сообщают американские СМИ и публикуют видео с места происшествия. Отмечается, что у экс-президента США и нынешнего кандидата поцарапана щека и окровавлено ухо.

Политик прервал речь и немедленно покинул место происшествия. Предварительно нападающий пока не задержан, его личность и мотивы выясняются.

Президент США Джо Байден уже заявил, что пока не получал информации о предполагаемом покушении на Трампа и стрельбе на его предвыборном митинге в Пенсильвании.

Напомним, что, несмотря на то, что президент Джо Байден не очень убедительно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, это не изменило мнение многих избирателей относительно обоих кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп встретились в первом раунде предвыборных дебатов. Политики обменялись взаимными обвинениями, высказались о состоянии экономики страны, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывод войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

– В выступлениях доминировали шаткие и неуверенные действия демократа Байдена и в меньшей степени ложь республиканца Трампа. Мы рассказали, кто "победил" на дебатах в Атланте и изменит ли это расклад сил на выборах президента США.

– Джо Байден признал, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом и назвал себя "не молодым мужчиной". При этом политик уверен, что он сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

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