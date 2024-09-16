Заявлял, что Кремль нужно сжечь дотла: подозреваемый в вероятном покушении на Трампа поддерживал Украину – CNN

Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на бывшего президента США и кандидата в президенты Дональда Трампа, публично поддерживал Украину после российского вторжения. Он посещал страну в 2022 году.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на его посты в соцсетях. Рут прибыл в Украину после начала полномасштабного вторжения России более двух лет назад, о чем свидетельствуют его видео и фотографии на Майдане Незалежности в Киеве.

На кадрах видно, как он принимал участие в митинге в поддержку украинских военных 1 мая 2022 года, а через шесть недель вернулся на это же место, где его сфотографировали рядом с украинским флагом, содержавшим призыв к международным волонтерам помогать в военных усилиях.

Также Рут активно поддерживал Украину в социальных сетях. В своих многочисленных публикациях на платформе X в 2022 году он заявлял о готовности погибнуть в бою и высказывал мнение, что "Кремль нужно сжечь дотла".

Рут также призывал иностранцев в своих соцсетях присоединяться к войне на стороне Украины. Начиная с октября 2023 года, он пытался привлечь афганских военных к боевым действиям, представляя себя неофициальным связным украинского правительства.

"Воины Афганистана — Украина в определенной степени заинтересована в 3000 солдат, поэтому мне нужно, чтобы каждый солдат, имеющий паспорт, направил мне копию своего паспорта для отправки в Украину", — написал он в одном из таких сообщений.

Ранее сообщалось, что возле гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа в Вест-Палм-Бич в штате Флорида, США, раздалась стрельба. Политик как раз находился в этом районе, однако Трампу ничего не угрожало и стрельба произошла за пределами клуба.

Напомним, два месяца назад на Трампа совершили "покушение" – в политика стреляли во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. Пуля задела щеку и ухо политика. Стрелец, покушавшийся на Трампа, был ликвидирован. Им оказался местный 20-летний мужчина.

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