Военный самолет и пуленепробиваемые щиты: для Трампа требуют беспрецедентных мер безопасности

Команда кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа потребовала, чтобы политик летал военными самолетами в течение последних недель предвыборной кампании. Также они запросили расширить ограничения на полеты над его резиденциями и митингами, которые проводит республиканец.

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В семи "колеблющихся" штатах, от которых зависят результаты выборов президента США, было заранее размещено пуленепробиваемое стекло для использования в ходе предвыборной кампании, а также ряд военных транспортных средств для перевозки Трампа. Об этом пишет The Washington Post.

"Эти запросы чрезвычайны и беспрецедентны — ни одного кандидата в новейшей истории не перевозили на военных самолетах перед выборами", – сказано в статье.

Отмечается, что такие запросы от команды Трампа поступили после того, как правительство сообщило, что Иран все еще намерен убить его. По словам источников, советники республиканца начали беспокоиться из-за беспилотников и ракет.

Руководитель кампании Трампа Сьюзи Уайлз заявила, что планирование мероприятий с его участием осложняется из-за угроз. Она отметила, что кандидат от Республиканской партии рассчитывает провести гораздо больше мероприятий в последние недели кампании.

Уайлз также написала, что правительство США не смогло предоставить то, что предвыборная кампания считает "достаточно масштабным планом защиты Трампа". На это ответил представитель Секретной службы Энтони Гульелми – он подчеркнул, что Трамп получает "самый высокий уровень защиты".

"Помощь со стороны Министерства обороны регулярно предоставляется для защиты бывшего президента, включая обезвреживание взрывоопасных предметов, кинологические подразделения и транспортировку воздушным транспортом", – сказал Гульелми.

Кроме того, Секретная служба также вводит временные ограничения на полеты над резиденцией бывшего президента и во время его путешествий. Также Трамп получает средства технической безопасности наивысшего уровня, которые включают в себя беспилотные летательные аппараты, системы противодействия беспилотным воздушным средствам наблюдения, баллистические и другие передовые технологические системы.

Высокопоставленные американские чиновники заявили, что исходя из текущих разведданных маловероятно, что предвыборной кампании Трампа будут предоставлены военные самолеты.

Один из собеседников издания сказал, что другие запросы рассматриваются, но существуют ограничения по количеству мест, в которых Секретная служба может одновременно разместить пуленепробиваемое стекло, и это стекло уже предоставляется для мероприятий Трампа.

"Мы делаем все возможное, чтобы противостоять угрозам, которые являются реальными", — сказал чиновник.

Напомним: покушение на Трампа было совершено 13 июля, когда он выступал в Пенсильвании в рамках предвыборного тура. Экс-президент получил нетяжелые ранения, однако во время стрельбы погиб один из митингующих, двое были ранены. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс. Его ликвидировали на месте инцидента.

Через два месяца, 15 сентября, возле гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа в Вест-Палм-Бич в штате Флорида, США, раздались звуки выстрелов. Политик как раз находился в этом районе.

Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он не пострадал, но ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения". Стрелка вскоре задержали. Мужчину, которого подозревают в попытке покушения на Трампа, зовут Райан Уэсли Рут и он своей вины не признает.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп провел новый митинг в городе Батлер, штат Пенсильвания, где ранее на него было совершено покушение. В этом мероприятии вместе с ним принял участие Илон Маск.

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