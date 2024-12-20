Фьюри рвался воевать и издевался над украинскими футболистами, а отец молился за 'руссийских ребят': как соперник Усика относится к Украине

После поражения в первом поединке с Александром Усиком (22-0, 14 КО) одиозный британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) заявил, что украинский чемпион мира выиграл благодаря войне в своей стране. Мол, бой был очень близкий, и когда пришлось выбирать победителя, то симпатия судей оказалась на стороне нашего супертяжа только потому, что его родина находится в состоянии войны. И это не единственное, противоречивое выражение британца, что касается украинцев.

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Накануне реванша 21 декабря Фьюри заметил, что отказывается от своих оправданий в мае: "Я жалею я о том, что сказал Усику, что он выиграл из-за войны? Нет, я ни о чем не жалею. Почему я должен об этом жалеть? Это был близкий бой.

Кстати, до сих пор неизвестна судьба миллиона фунтов, который Тайсон якобы должен был пожертвовать Украине со своего гонорара за первый бой с Усиком. А вот делать громкие заявления британский боксер умеет, как никто другой.

ЛАГЕРИ СМЕРТИ. На самом деле до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года создавалось впечатление, что Фьюри не очень хорошо думает об украинцах. Он заявил, что во время второй мировой войны они охраняли нацистские лагеря смерти.

Британец издал такое в словесном споре с Владимиром Кличко в 2016 году. Тогда Фьюри заявил, что евреи всем промывают мозг, а Кличко сравнил его слова с высказываниями Гитлера. Тайсон очень обиделся, ведь, по его словам, от фюрера досталось и представителям этнической группы, к которой принадлежит уроженец великого Манчестера. И решил "пройтись" по украинцам.

"Владимир - необразованный человек и не понимает, что Гитлер убил тысячи цыган, если не миллионы. Называть меня так - огромное оскорбление, потому что множество моих предков были убиты Гитлером. Давайте не будем забывать, что украинцы во время войны охраняли лагеря смерти, где убивали. мой народ", – добавил британец в Instagram.

ПИТИЕ УКРАИНЫ. Также футбольный фанат Фьюри не мог не унизить Украину и не упомянуть о победе над Кличко после разгрома Англией сборной Шевченко 4:0 в четвертьфинале Евро-2020. "Не видел такого избиения Украины с 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе", – написал Цыганский король в Twitter.

Готов воевать. На фоне неприятных предварительных заявлений Тайсон удивил банан в начале марта 2022 года, когда поддержал украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, вступивших в ряды терробороны после вторжения РФ. Даже сам был готов сражаться, если так сложатся обстоятельства.

"Это фантастика. Я одним из первых поучаствую в войне, если в ней окажется замешана Англия или Америка. Я буду стоять в первых рядах, как и мой папа и все остальные ребята. Мы встанем на защиту. Так что это все, что я должен сказать. Если ты родом из этой страны и живешь там, то защищай ее. Фьюри.

При этом отец Фьюри умудрялся на словах с уважением относиться к тому, что крымчанин вступил в территориальную оборону и одновременно будет жалеть россиян, "у которых нет выбора".

"Александр бегает с ружьем в руках, так и должно быть. Он защищает свою страну как и братья Кличко. Усик не будет думать о боксе, его мысли будут сосредоточены на том, чтобы быть солдатом и защищать свою страну. Украинский народ должен гордиться им. Можно Помолиться за всех российских ребят, которые не желали войны. Есть много ребят, которые должны это делать только потому, что президент. так сказал", – заявил Джон Фьюри.

НЕ МОЕ ДЕЛО. Но увлечение Фьюри украинцы оказалось очень быстротечным. Буквально в апреле 2022 года Тайсон попятился, отметив, что его не касается война России в Украине: "Кто-то недавно меня спрашивал об Украине. Но это не мое дело. Не имеет никакого отношения ко мне. Свои дела я держу при себе".

Осенью 2023 года, когда шли переговоры между командами Усика и Фьюри по поводу предстоящего поединка, Александр приглашал чемпиона WBC в Украину. "Но я отказался по очевидным причинам", - подчеркнул британец, имея в виду опасность из-за военных действий в нашей стране.

ДУМАЮЩИЕ СУДЬИ. Уже в марте 2024 года, когда Тайсон начал серьезную подготовку к поединку с Усиком, британский чемпион словно начал готовить себе почву на случай возможного поражения. Он вспомнил о войне в Украине, допустив, что судьи могут подсознательно быть на стороне Александра.

"Мы не хотим споров вокруг боя, не хотим плохого разрешения. Его страна находится в состоянии войны и судьи могут быть на стороне человека, который подавлен войной. Но мы хотим, чтобы было четкое решение. Если я проиграю, отдайте мне это поражение. Если он проиграет – отдайте ему. Но мне не нужны никакие поблажки", – сказал Фьюри.

А потом эту идею с судейской предвзятостью из-за войны в Украине Тайсон действительно использовал, чтобы оправдать себя после первого поражения в профессионалах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Усик получил запрет в реванше с Фьюри.

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