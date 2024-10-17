Отвечал за планирование операций против Израиля: в ЦАХАЛ заявили о ликвидации еще одного командира 'Хезболлы'

В Армии обороны Израиля заявили, что ликвидировали еще одного командира ливанской шиитской группировки "Хезболла". Под прицел ЦАХАЛ в этот раз попал Джалал Мустафа Харири, он возглавлял командование "Хезболлы" в районе Канна на юге Ливана.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ЦАХАЛ в среду, 16 октября. Операция, как отмечается, была осуществлена по указанию Северного командования Армии обороны Израиля.

"В рамках своей роли Харири отвечал за планирование и осуществление большого количества террористических атак против Государства Израиль из района Кана", – говорится в сообщении израильских военных.

В ЦАХАЛ также отметили, что вместе с Харири были ликвидированы террористы "Хезболлы", ответственные за артиллерийские удары и запуски противотанковых ракет из этого района.

"Их уничтожение стало дополнительным ударом по террористической организации "Хезболла". Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы предотвратить любую угрозу Государству Израиль и его гражданам", – добавили военные.

Ранее сообщалось, что израильская армия 10 октября нанесла удар по по ливанскому Бейруту, целью которого был высокопоставленный чиновник "Хезболлы" Вафик Сафа. СМИ пишут, что в результате атаки погибли 18 человек и 92 получили ранения, однако сам Вафик Сафа якобы не пострадал.

27 сентября Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута. Этим ударом был ликвидирован главарь террористической группировки Хасан Насралла. Вместе с ним в бункере погибли и другие руководители боевиков. А в ночь на 3 октября ЦАХАЛ нанес второй массированный удар по южному пригороду Бейрута. Удар был направлен на подземный бункер "Хезболлы". Им был ликвидирован новый лидер боевиков Хашим Сафи ад-Дин, он побывал вожаком террористов всего 48 часов.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию Хашема Сафи ад-Дина и заявил, что ЦАХАЛ убил и преемника Сафи ад-Дина.

Также в ЦАХАЛ заявляли о ликвидации одного из лидеров проекта "Хезболлы" по производству управляемых ракет Махмуда Юсефа Аниси и командира воздушных сил "Хезболлы" Мухаммеда Хусейна Срура.

Как сообщал OBOZ.UA, "Хезболла" заявила, что поддерживает перемирие с Израилем. Боевики готовы пойти на прекращение огня, поскольку Армия обороны Израиля продолжает атаковать их высшее руководство.

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