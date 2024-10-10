'Хезболла' согласилась на перемирие с Израилем после уничтожения трех лидеров за две недели

Ливанская организация "Хезболла" заявила, что поддерживает перемирие с Израилем. Боевики готовы пойти на прекращение огня, поскольку Армия обороны Израиля продолжает атаковать их высшее руководство.

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За последние две недели ЦАХАЛ ликвидировал трех лидеров "Хезболлы" – это Хасан Насралла, Хашим Сафи ад-Дин, а также преемник последнего. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Заместитель лидера "Хезболлы" Наим Касем отметил, что после того, как вопрос о прекращении огня будет решен дипломатическими методами, можно будет обсуждать дальнейшие детали и принимать соответствующие решения.

"Если же враг (Израиль – Ред.) продолжит свою войну, тогда все будет решаться на поле боя", – сказал он.

Журналисты отметили, что пока непонятно, свидетельствует ли это об изменении позиции "Хезболлы", которая в течение последнего года заявляла, что борется за поддержку как ХАМАС, так и палестинского народа в их войне с Израилем и не остановится без прекращения огня в Газе.

Ранее "Хезболла" связывала возможное перемирие в Ливане с прекращением огня в секторе Газа, где израильская армия ведет операцию против ХАМАС, однако Касем в своем последнем заявлении этого условия не упомянул.

Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что Израиль не принял перемирие. Словосочетание "прекращения огня", объяснил он, имело значение лишь в том случае, если оно включало соглашение об отходе "Хезболлы" от северной границы Израиля и возвращение к реке Литани, как это предусмотрено в резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, в которой подробно излагались условия прекращение огня, положившие конец Второй ливанской войне.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 сентября Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболла". Этим ударом был ликвидирован главарь террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла. Вместе с ним в бункере погибли и другие руководители боевиков.

– В ночь на 3 октября ЦАХАЛ нанесла массированный удар по южному пригороду Бейрута. Удар был направлен на подземный бункер "Хезболла". Им был ликвидирован новый лидер боевиков Хашим Сафи ад-Дин, он побывал главарем всего 48 часов.

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию нового лидера "Хезболлы" Хашема Сафи ад-Дина, который стал мишенью авиаудара в Бейруте в прошлый четверг. Также израильский премьер утверждает, что ЦАХАЛ убил и преемника Сафи ад-Дина.

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