ЦАХАЛ ликвидировал двух преемников Насраллы и уничтожил туннель, ведущий с территории Ливана в Израиль. Видео

Армия обороны Израиля ликвидировала уже двух преемников главаря "Хезболла" Хасана Насраллы. Также ЦАХАЛ уничтожил тоннель террористов, который вел из Ливана в Израиль.

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Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он сказал о ликвидации преемников Насраллы в видеообращении к ливанской общественности.

Нетаньяху подтвердил ликвидацию предполагаемого нового лидера "Хезболлы" Хашема Сафи ад-Дин, ставшего мишенью авиаудара в Бейруте в прошлый четверг. Также израильский премьер утверждает, что ЦАХАЛ убил и преемника Сафи ад-Дина.

"Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, его преемника и преемника его преемника", – заявил Нетаньяху.

По словам премьера, Израиль "снизил возможности Хезболлы", сделав террористическую группировку гораздо слабее.

"Сегодня Хезболла слабее, чем она была на протяжении многих-многих лет", – сказал Нетаньяху.

Также Армия обороны Израиля уничтожила туннель на границе Ливана с Израилем, который выкопал боевики "Хезболлы". Об этом сообщил The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

По данным военных, 20-метровый тоннель не имел выхода на территории Израиля. Он был построен недалеко от ливанского села Марвахин, напротив израильской общины Зарит.

В ЦАГАЛе утверждают, что тоннель начали строить около двух лет назад, и его быстро обнаружили военные Израиля и наблюдать за его строительством.

В тоннель зашли во время рейдов на юге Ливана несколько месяцев назад. Солдаты ЦАГАЛ обыскали его и обнаружили внутри взрывчатку и противотанковые ракеты.

Подземный проход был разрушен. Других тоннелей, ведущих в Израиль из Ливана, не было обнаружено.

Как сообщал OBOZ.UA:

27 сентября Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболла".

Этим ударом был ликвидирован главарь террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла. Вместе с ним в бункере погибли и другие руководители боевиков.

Вечером 30 сентября ЦАХАЛ начал наземное вторжение на юге Ливана. Бронетехника ЦАХАЛ под прикрытием артиллерии и авиации пересекла границу в районе израильского городка Метулы и вошла в приграничные районы Ливана.

ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной три района на севере Израиля на границе с Ливаном. Въезд на эти территории закрыт для граждан. Речь идет о районах Манара, Ифтах и Малкии.

В Армии обороны Израиля заявили, что "Хезболла" планировала повторить прошлогоднее нападение ХАМАС, именно это побудило Израиль приступить к наземной операции.

С начала наземной операции в Ливане Израиль ликвидировал 440 боевиков "Хезболла". Израильская армия наносит удары по командным центрам, складам оружия, тоннелям и другим объектам террористов.

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