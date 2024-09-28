ЦАХАЛ в Бейруте ликвидировал лидера 'Хезболлы' Насраллу и других руководителей организации. Видео

Армия обороны Израиля ликвидировала главаря террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллу. Лидер боевиков был уничтожен в результате ракетного удара по бункеру в Бейруте.

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Кроме того, были уничтожены другие руководители террористической организации. Об этом говорится на странице Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Х.

Израильские войска после серии мощных ракетных ударов по позициям террористов в Бейруте заявили, что Хасан Насралла больше не сможет терроризировать мир. Также в ЦАХАЛ отметили, что Израиль продолжит действовать против" Хезболлы" до тех пор, пока все гражданские лица не смогут безопасно вернуться домой.

Также в ЦАХАЛ подтвердили уничтожение командующего ракетным подразделением "Хезболлы" на юге Ливана Мухаммеда Али Исмаила. Вместе с ним был ликвидирован его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил. Израильские военные подчеркнули, что Али Исмаил был ответственным за руководство многочисленными террористическими атаками против Израиля.

Кроме того, сообщается об уничтожении главы ракетных сил "Хезболлы" Ибрагима Мухаммада Кабиси, а также других старших командиров этого подразделения.

Стоит отметить, что главная штаб-квартира "Хезболлы" находилась под жилым зданием в районе Дахие. Удар был нанесен в то время, когда высшее руководство организации находилось в штабе и занималось координацией террористических действий против Израиля.

В целом израильские войска ликвидировали уже как минимум 17 террористов, которые занимали руководящие должности в "Хезболле".

Напомним, Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столицы Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболлы".

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 26 сентября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил "Хезболлы".

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