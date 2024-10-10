ЦАХАЛ нанес точечный удар по Бейруту: целью был высокопоставленный чиновник 'Хезболлы'. Видео

Израиль вечером 10 октября вновь нанес удар по ливанскому Бейруту. На этот раз израильские военные попали в центр города; Сообщается, что целью атаки был высокопоставленный чиновник террористической группировки "Хезболла" Вафик Сафа.

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Как отмечает Reuters, в результате израильской атаки погибли 18 человек и 92 получили ранения. В свою очередь Al Mayadeen, ссылаясь на представителей "Хезболлы", утверждает, что сам Вафик Сафа не пострадал.

Официально Армия обороны Израиля не комментировала нанесение удара по ливанскому городу, хотя ранее давала жителям Бейрута предупреждение о необходимости эвакуации из южной части города (в предупреждении даже были указаны отдельные здания).

Израильский журналист в Ливане утверждает, что целью атаки был высокопоставленный чиновник "Хезболлы" – министр обороны или руководитель аппарата безопасности, или, по другой информации, глава аппарата координации и связи террористической организации – он же шурин бывшего главы "Хезболлы" Хасана Насралли Вафик Сафа.

Вафик Сафа в Соединенных Штатах находится под санкциями именно как "глава аппарата безопасности "Хезболлы", напрямую связанный с генеральным секретарем Хасаном Насраллой". В США утверждают, что именно Сафа "использовал ливанские порты и пункты пропуска для контрабанды и способствовал путешествиям от имени "Хезболлы".

Выжил зять Насраллы Вафик Сафа или нет, но это уже третий удар по Бейруту с момента эскалации Израилем кампании против "Хезболлы". Еще до удара 10 октября "Хезболла" заявила, что поддерживает перемирие с Израилем. Боевики говорят, что готовы пойти на прекращение огня, поскольку армия обороны Израиля продолжает атаковать их высшее руководство.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута. Его целью был главный штаб "Хезболла". Этим ударом был ликвидирован главарь террористической группировки Хасан Насралла. Вместе с ним в бункере погибли и другие руководители боевиков.

А в ночь на 3 октября ЦАХАЛ нанес второй массированный удар по южному пригороду Бейрута. Удар был направлен на подземный бункер "Хезболлы". Им был ликвидирован новый лидер боевиков Хашим Сафи ад-Дин, он побывал вожаком террористов всего 48 часов.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию нового лидера "Хезболлы" Хашима Сафи ад-Дина. Также израильский премьер утверждает, что ЦАХАЛ убил и нового преемника Сафи ад-Дина.

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