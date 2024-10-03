ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров проекта 'Хезболлы' по производству управляемых ракет: что известно

Армия обороны Израиля в ливанском Бейруте ликвидировала одного из лидеров проекта "Хезболла" по производству высокоточных управляемых ракет. Речь идет о террористе Махмуде Юсефе Анисе.

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Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛ уточнили, что ликвидация произошла "ранее на этой неделе" – израильские военные нанесли точечный удар на основе данных разведки.

Как отмечается, террорист Махмуд Юсеф Аниси был высокопоставленным лицом террористической организации "Хезболла" и участвовал в цепочке производства оружия.

"Аниси был одним из лидеров "Хезболлы" в Ливане и источником знаний со многими технологическими способностями в сфере производства оружия. Он присоединился к "Хезболле" более 15 лет назад и был экспертом в области машиностроения, посвятив свои знания разработке стратегического оружия для "Хезболлы", – рассказали в ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ по состоянию на 23:00 сегодня, 3 октября, "Хезболла" выпустила из Ливана около 230 снарядов по территории Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 октября появились неподтвержденные официально данные о росте напряженности в южном пограничном Ливане. Утверждалось, что израильская армия ЦАХАЛ якобы начала там наземную операцию против террористов "Хезболлы".

Причем за неделю до этого в Иерусалиме заявляли, что сосредоточены только на авиаударах по Ливану и в ближайшем будущем не планируют наземную операцию. Но 30 сентября СМИ заявили, что Соединенные Штаты якобы получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении ЦАХАЛа на территорию Ливана.

Недавно в ЦАХАЛ официально прокомментировали свои действия на юге Ливана. Там отметили, что "Хезболла" открыто заявляла, что планирует повторить прошлогоднее нападение на северной границе Израиля в еще больших масштабах. Чтобы они никогда не смогли совершить такое нападение, ЦАХАЛ принимает меры, в частности, приступил к операции на юге Ливана.

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