Израиль нанес мощный удар по штаб-квартире 'Хезболлы' в Бейруте. Видео

Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столицы Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболлы".

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Об этом заявил спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, передает The Times of Israel. Штаб-квартира боевиков была построена под гражданскими зданиями в Дахие.

В сети публиковали кадры с последствиями удара по объекту.

Также начала распространяться информация о том, что в пораженном штабе якобы мог находиться лидер "Хезболла" Хасан Насралла. Хагари не сказал, был ли он целью удара и был ли главарь боевиков в штаб-квартире во время него.

Иранские и связанные с "Хезболлой" источники говорят, что с Насраллой все впорядке. А другие источники пишут, что, возможно, был ликвидирован Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета "Хезболлы", отметил военный обозреватель Игаль Левин.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 26 сентября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил "Хезболлы".

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