Преемника убитого лидера 'Хезболлы' постигла та же участь: он побыл главой всего 48 часов

Армия обороны Израиля продолжает ликвидировать руководящую верхушку террористической организации "Хезболла". В результате очередных авиационных ударов по Бейруту был убит новый лидер боевиков Хашим Сафи ад-Дин.

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Стоит отметить, что он успел побыть главарем террористов всего 48 часов. Об этом сообщает The Times of Israel.

Хашим Сафи ад-Дин занял должность лидера "Хезболлы" спустя несколько дней после ликвидации Хасана Насраллы. По предварительным данным, Сафи ад-Дин был убит в ночь на 3 октября в южных пригородах Бейрута.

Местные СМИ со ссылкой на трех израильских чиновников заявили, что главарь "Хезболлы" присутствовал на встрече с другими высокопоставленными лидерами группировки в подземном бункере. Официально о смерти террориста Сафи ад-Дина не сообщалось, но сотрудники израильской службы безопасности все больше убеждаются в его гибели.

При этом Армия обороны Израиля утром 4 октября заявила, что авиаудар в Бейруте был направлен на штаб-квартиру разведки "Хезболлы". Израильские военные не раскрыли, кто находился в подземном бункере.

В то же время позже пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что в Бейруте был уничтожен командующий подразделением связи "Хезболлы" Мохаммад Рашид Сакафи. Израильские военные отметили, что Сакафи был высокопоставленным террористом, который отвечал за подразделение связи с 2000 года. Также известно, что он приложил значительные усилия для развития возможностей связи между всеми подразделениями "Хезболлы".

Напомним, накануне, 3 октября, ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из лидеров проекта "Хезболлы" по производству управляемых ракет Махмуда Юсефа Аниси.

Ранее сообщалось, что 29 сентября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Бейруте командира воздушных сил "Хезболлы" Мухаммеда Хусейна Срура.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболлы". Этим ударом был ликвидирован главарь террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла. Вместе с ним в бункере погибли и другие руководители боевиков.